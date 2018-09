El atrevido alegato de Laura Escanes tras las duras críticas por su foto en bikini

La mujer de Risto Mejide da una respuesta que ha sido muy aplaudida en Instagram "Estoy muy feliz con mi cuerpo"

Ser celebritie no significa vivir sumergido en un monte lleno de orégano. Las influencers, YouTubers y demás tienen que soportar fuertes críticas y comentarios muy ofensivos cada vez que suben una foto a Instagram. Sin embargo, hay algunas como Laura Escanes que no están dispuestas a tolerarlo. Esta foto suya en bikini sobre la cubierta de un barco ha sido la que ha desencadenado una fuerte polémica y una aplaudida respuesta de la mujer de Risto Mejide.

Laura Escanes utilizó sus stories de Instagram para explicar todo lo que había sucedido: “Así muy resumido, ayer colgué una foto en bikini y recibí algunos comentarios, que os voy a poner en el siguiente insta stories, que no entiendo y sobre los que quiero dar mi opinión, porque se me quitan las ganas de publicar fotos en bikini“.

La escritora mostró algunos de los insultos que ha recibido: “Qué feo cuerpo, patas de elefante” o “¿Tanto gimnasio para esto?”. Laura ha reconocido que los comentarios no le quitan el sueño pero sí le dan que pensar: “Yo, de verdad ,no me veo con piernas de elefante, no me veo que vaya al gimnasio y no se me note. Yo estoy feliz con mi cuerpo, y cuando veo estos comentarios lo que realmente me preocupa es que si ellos cuando ven a una mujer, me ven a mí, lo hacen para picarme o de verdad piensan lo que dicen”.

Body positive

Para terminar, Laura Escanes dio toda una lección de autoestima y de amor hacia uno mismo: “Pienso que no existe el cuerpo perfecto, cada uno tiene sus debilidades, sus partes del cuerpo que le gustan más, menos… como para ir criticando partes del cuerpo de otras mujeres. Creo que nos quieren meter en la cabeza un tipo de cuerpo, que e el establecido y el que nos tiene que gustar, y no es así. Simplemente quería deciros eso, cuando leáis comentarios en fotos de modelos o de influencers y veáis cosas que a lo mejor os hagan sentir peor a vosotros, no hagáis ni puñetero caso, porque cada cuerpo es un mundo”.