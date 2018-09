No se reúnen con Belén, pero estarán invitados a la boda

Belén Esteban se había propuesto mantener la noticia de su boda en secreto, hasta que este miércoles todos nos levantábamos con la portada de la revista Lecturas, pero no pudo ser. La Vanguardia publicó el lunes la buena nueva y desde entonces no se ha hablado de otra cosa. Ella estaba tan empeñada en guardar su mayor secreto que no se lo dijo a ninguno de sus compañeros, ni siquiera a los que considera amigos, y ello ha provocado algunas suspicacias, Mila y Kiko Hernández, por ejemplo, no han ocultado que no les ha sentado muy bien.

Las circunstancias no han ocurrido como ella había planeado, pero no ha dudado en cambiar de planes y, puesto que ya se había enterado todo el mundo, invitar a sus compañeros a tomar algo después del trabajo para celebrarlo. Pero no invitó a todos. Gustavo González y Paz Padilla, que estaban en plató, no fueron tan afortunados.

Las reacciones de Gustavo y Paz

Eso sí, ambos se lo tomaron con una sonrisa. Al salir del programa se les preguntó si no habían sido invitados y mientras Gustavo se lo tomó con mucha deportividad y respondió que “tampoco soy de los que más confianza tiene con Belén Esteban, yo veía normal que no me invitara”, Paz optó por el silencio y, de camino al coche, pasó por la puerta de La Muralla, el bar donde habían quedado, para montarse en su coche e irse.

Sin embargo, en la entrevista que la ‘Princesa del Pueblo’ ha concedido a Lecturas, dice que tanto uno como otro estarán invitados a la boda, habla de que prácticamente todos sus compañeros de programa recibirán invitación. Está claro que belén no quiere polémicas, quiere disfrutar de un día que lleva mucho tiempo esperando y ser feliz con todos los que la rodean. ¿Lo conseguirá? ¡Enhorabuena Belén!