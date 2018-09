Belén Esteban y Miguel Marcos ya tienen fecha y lugar para su boda

Belén tenía muchas ganas de casarse Revelamos la fecha y el lugar

No cabe duda de que la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos será una de las más mediáticas del año. Ya lo fue su anterior enlace con Fran Álvarez, y este promete no quedarse atrás. Si este lunes conocíamos la noticia del enlace, ahora el digital Semana ha desvelado la fecha y el lugar.

El gran día de Belén tendrá lugar el próximo verano, el 15 o el 22 de junio más concretamente y el lugar elegido es una finca de bodas situada en Alcalá de Henares, muy cerca de Paracuellos del Jarama, localidad donde viven.

El padrino será, como tantas veces ha dicho Belén cuando ha soñado en voz alta con su boda, Raúl Prieto, el ex director de ‘Sálvame’, puedo que su padre, que es quien tradicionalmente ejerce de padrino falleció en el año 2006.

La boda llega en un momento inmejorable para la colaboradora. Su relación está muy afianzada con Miguel, algo que no siempre fue así y ella se encuentra en plena forma de salud después de haber vivido momentos más bajos. En lo profesional todo continúa igual, Belén sigue siendo un rostro habitual en ‘Sálvame’ donde muchos de sus compañeros se han convertido en familia.

La idea de casarse ahora no ha pillado a nadie por sorpresa, ella siempre dijo que le gustaría hacerlo y que quería esperar a que su guerra judicial con su ex representante Toño Sanchís hubiera acabado. Ahora es el momento perfecto y Belén, aunque todavía no se ha pronunciado debe estar feliz.

La fecha y el lugar, con toda seguridad, no serán los únicos preparativos organizados, pues Belén lleva tanto tiempo queriendo ponerse a organizar de nuevo su boda, y ha dicho tantas veces que quiere que sea muy diferente a la que vivió con Fran, que seguro que hay mil detalles que en su cabeza ya han empezado a tomar forma.