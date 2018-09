Anita Matamoros pasa por el quirófano para operarse el pecho

La hija de Kiko Matamoros y Makoke quiere quitarse volumen de pecho Lo turgente de su busto le da muchos problemas físicos

Anita Matamoros ha sorprendido a propios y extraños con su última decisión: pasar por el quirófano para someterse a una operación de cirugía estética. La influencer no quiere tener tanta prominencia en su busto y quiere sentirse más liviana.

[La joven habla de la separación de sus padres por primera vez]

Ha sido ella misma la encargada de anunciarlo en su cuenta de Instagram: “No me voy a poner, sino que me voy a quitar, y me lo voy a colocar. Me dijeron que hasta los 21 no lo podía hacer”, pero los médicos han dado el visto bueno y así ya se “me lo quito de encima”, ha confesado la hija de Makoke.

Pese a que el deseo de otras muchas chicas es tener más pecho, en el caso de Anita sucede todo lo contrario y es una fuente de complicaciones: “No me gusta. El pecho que tengo ahora me incomoda mucho. No me gusta tener tanto pecho, porque al final es incómodo y, estudiando y tal, me duele mucho la espalda”, ha reconocido.

Consciente del revuelo que se iba a orquestar al anunciar su operación estética, Anita ha prevenido: “Soy muy joven, lo sé, pero lo hago por salud. Además, cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo, ya sabéis que eso siempre lo he defendido”.