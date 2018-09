La razón por la que Toñi Moreno descarta convertirse en madre adoptiva

Ya había hablado de su deseo de ser madre Toño Moreno no descarta otras opciones

Este fin de semana Toñi Moreno ha reaparecido en su programa, Viva la vida, tras un mes de descanso y lo ha hecho morena, feliz y descansada. Dice estar pasando por una de las mejores etapas de su vida y se nota en su semblante sereno. Con motivo de esta nueva temporada la presentadora ha concedido una entrevista a la revista Pronto en la que se sincera sobre su deseo de ser madre.

Hace tiempo que hizo públicas sus ganas de tener un hijo y nunca las ha ocultado, pero tampoco ha dado detalles acerca del proceso que desea llevar acabo para conseguirlo. A raíz de un viaje humanitario que ha hecho este verano a Guatemala, en la publicación le preguntan si se ha planteado la adopción internacional, a lo que ella responde sincera y explica por qué esa opción está descartada: “estoy intentado ser madre a los 45 años y si comienzo ahora los trámites para una adopción internacional son muchos años. Mi único error es no haberme planteado esta posibilidad antes, lo habría hecho encantada. Si empezara a tramitarla tendrían que darme la idoneidad, es una larga espera… y me plantaría en los 50”.

Sin embargo, no desiste, sabe que hay otras opciones, aunque prefiere reservarse los detalles para sí misma, “yo no oculto nada, aunque no me gusta hablar de mi vida más íntima”. Mientras va resolviendo este tema disfruta del dulce momento que le brinda la vida, además del éxito del programa, tienen pensado sacar una revista de crónica social y estará al frente de un programa directo que se emitirá los jueves en Canal Sur.

En lo personal tampoco le va mal, después de su viaje a Guatemala, Toñi ha aprovechado para estar con su familia y disfrutar de su tierra, Sanlúcar de Barrameda, “la otra mitad de las vacaciones he estado en mi pueblo, con mi familia, con mi sobrino y con mi madre. Todos juntos hemos pasado unos días en un hotel, en la playa, y luego en Sanlúcar. No he hecho gran cosa, solo disfrutar de mi familia”.