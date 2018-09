Llevan casi cinco años juntos Miguel fue infiel pero consiguieron superarlo Belén siempre había querido casarse

Belén Esteban está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. No son pocas las veces que ha dicho que le gustaría vestirse de nuevo de blanco para casarse con su novio, Miguel Marcos, y ahora por fin el sueño se hace realidad. Así lo ha revelado esta misma mañana La Vanguardía, que afirma que la propia Belén lo contará todo en la revista Lecturas el próximo miércoles, por lo que aún faltan detalles por saber.

A pesar de tener un final feliz, la relación entre Miguel y Belén no siempre ha sido fácil. Han tenido que superar una serie de obstáculos que han puesto a prueba un amor que finalmente acaba en boda, pero que en muchos momentos estuvo a punto de llegar a su punto final.

Comienzos difíciles

Se conocieron cuando Miguel acudió a buscarla en ambulancia hasta su casa tras una subida de azúcar. A partir de entonces no dejó de preocuparse por ella. Belén tuvo miedo, era su primera relación desde que rompiera con su exmarido Fran Álvarez y, tal como ella misma ha confesado, en aquel momento desconfiaba de todo y no quería que la nueva ilusión saliera a la luz. La colaboradora no pudo evitar entonces que se hiciera público.

La infidelidad

En enero de 2015 Belén Esteban se convirtió en concursante de Gran Hermano Vip. Logró ganar el programa, por lo que estuvo encerrada y lejos de Miguel durante tres meses. Él solo intervino en el programa a través de una carta que le envió y cuando ella salió el reencuentro no fue lo que se dice feliz. Miguel le confesó que había sido infiel y ella decidió romper la relación. Fueron tiempos difíciles.

La reconciliación

En la primavera de 2015 volvieron a acercar posturas, Miguel fue ganándose poco a poco de nuevo su confianza y en verano ella afirmó que le había dado una segunda oportunidad y que estaba feliz. Una decisión que provocó mucha desconfianza en su círculo más íntimo, a los que no les fue tan sencillo entender que ella había pasado página.

Desconfianza

Durante un tiempo algunas de las personas más cercanas a Belén no se fiaron de las intenciones del joven, con el que además se lleva 12 años. Sin embargo, él se ha mantenido siempre a su lado y poco a poco ha ido derribando las barreras que algunas personas importantes para la colaboradora habían creado.

Toño Sanchís

El representante y a la vez amigo que Belén tenía entonces a su lado fue a quién más le costó aceptar la relación. Sin embargo, fue de él de quién Belén empezó a desconfiar. Rompieron su relación laboral en diciembre de 2015 y han mantenido una dura batalla judicial que ha durado hasta abril de 2018. Toño no ha salido bien parado y Belén se ha sentido muy arropada en estos momentos tan duros por Miguel.

Y precisamente el fin de la guerra en los juzgados ha sido una clave en la relación. Ella dijo que quería casarse y ser madre, pero que tenía que resolver primero todo lo referente a Toño. Ahora está resuelto y de manera muy favorable. Belén y Miguel están más unidos que nunca y la boda parece estar cerca. ¿Para cuándo el embarazo?