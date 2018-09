Makoke, “muy dolida” tras su ruptura con Kiko Matamoros

Makoke insiste en su silencio tras romper con Kiko Matamoros después de 20 años de relación, pero en 'Viva la vida' se ha deslizado de primera mano cómo esta la modelo

Makoke ha optado por el silencio como mejor estrategia para sobrellevar la separación. Su ruptura con Kiko Matamoros, después de 20 años de relación y a punto de cumplir su segundo aniversario como marido y mujer, ha sido una de las noticias del verano. La supuesta exclusiva que se esperaba de la modelo todavía no ha llegado. En el regreso tras verano de ‘Viva la vida’, se esperaba también la vuelta de Makoke, colaboradora del programa. De momento, Makoke no se reincorpora al trabajo pero desde el espacio televisivo de Toñi Moreno se han deslizado unas declaraciones de la modelo, que prefiere no hablar en público de momento. “Estoy muy dolida”, ha sido el mensaje que Makoke ha transmitido al programa. Además, ha negado cualquiera opción de salir en una revista para contar su versión de la ruptura. “Tengo una hija y yo no comercializo con mi dolor”, deslizó Makoke.

La versión aportada por Kiko Matamoros en su programa, ‘Sálvame’, donde ejerce de ‘Defensor de la Audiencia’, hablaba del desgaste de la relación como principal motivo de la ruptura. “Me separo triste y decepcionada”, comentó Makoke fuera de cámaras al programa ‘Viva la vida’. Desde el plató, se ha especulado sobre si detrás del fin de relación podría haber un motivo más concreto que el “desgaste” al que ha aludido Kiko Matamoros, quien se ha responsabilizado de la ruptura en numerosas ocasiones. Toñi Moreno cerró el capítulo sin dar lugar a más y mandando un cariñoso recuerdo a Makoke.

Desde que se publicó la famosa ruptura entre Kiko Matamoros y Makoke, poco se ha sabido de la modelo, que no ha querido hablar con ningún medio sobre lo acontecido. Su hija, Ana Matamoros (única hija del matrimonio) se muda este septiembre a Italia para continuar sus estudios en relación a mundo de la moda. Javier Tudela, hijo de Makoke anterior a su relación con Kiko, ha sido uno de los mayores apoyos de su madre en estos complicados momentos.