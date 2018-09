El Koala, sexto concursante confirmado de Gran Hermano Vip

Buenos días a toa mi gente desde Algeciras volvemos a casa después de un conciertazo de anoche con las pilar puestas próxima cita viernes 29 puras, sábado 30 Cala del moral, 1 julio Sedella, seguimos la Gira EL KOALA SE ACERCA A LA CIUDAD

A post shared by El Koala Oficial (@el_koala_oficial) on Jun 24, 2018 at 2:25am PDT