Bono de U2 suspende un concierto por quedarse afónico en mitad de la actuación

El cantante irlandés de U2, Bono, tuvo que suspender un concierto en Berlín tras perder la voz en medio de una canción

El cantante de la banda de rock irlandesa U2, Bono, tuvo que parar su interpretación durante el concierto que el grupo celebraba en Berlín. Bono se encontraba cantando el éxito ‘Beutiful Day’ cuando, de manera inexplicable para la banda, se empezó a quedar sin voz. Una situación que, a priori, los fans del concierto no parecieron notar debido a los numerosos coros que sus compañeros de banda realizan durante sus actuaciones.

En los vídeos de la actuación se puede ver a un Bono completamente frustrado durante la canción, siendo consciente de cómo poco a poco se iba quedando afónico. Nada más terminar la pieza, se giró pidiendo disculpas al resto de los miembros del grupo de rock irlandés. Con un hilo de voz intentó explicar qué había pasado a sus fans. “No es un problema grande”, alcanzó a decir. Bono pidió disculpas y dijo que pararía “durante 15 o 20 minutos” para tratar de volver al escenario.

Finalmente, Bono aceptó que no podía seguir. “Creo que no puedo continuar, no sería justo con vosotros”, dijo el cantante para decepción de sus fans alemanes congregados en Berlín. “Sentimos mucho la cancelación de esta noche. Bono se encontraba en buen estado y tenía bien la voz antes del concierto”, han explicado desde la banda con un comunicado firmado por el resto de los integrantes de U2.

The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen forman, junto a Bono, la banda y todos ellos buscan la solución al problema médico. Era la segunda cita consecutiva que los de Dublín daban en Berlín y, finalmente, no pudo ser complicada. El 20 y 21 de septiembre, U2 estará en Madrid para continuar con su tour por Europa. Tal y como pretendían en Berlín, U2 actuará en dos citas consecutivas en el WiZink Center. De momento, no está prevista su cancelación.