Andy y Lucas se disculpan con la madre de Gabriel e insisten en pedir ‘Justicia ya’

Dejaremos este video 3 días y con esto pasamos de página. Gracias a todos. Video completo en nuestra página de Facebook Andy & Lucas #ANDYYLUCAS

A post shared by 🎵ᴀɴᴅʏ & ʟᴜᴄᴀs🎵 (@andyylucasoficial) on Sep 2, 2018 at 4:50am PDT