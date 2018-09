Miguel Torres seguirá siendo jugador del Málaga No ha tenido ofertas de ningún equipo

Duro revés el que han sufrido Paula Echevarría (41) y Miguel Torres (32) este fin de semana. Este viernes a última hora ambos conocían que la distancia que separaba su amor, lejos de acortarse, se mantendrá así al menos durante unos meses. El mercado de fichajes del fútbol español cerraba el plazo a las 00.00 de este viernes a los clubes de primera y segunda división para inscribir nuevos jugadores, pero para el futbolista no ha habido movimiento. El defensa seguirá jugando en el Málaga CF, pese a que la pareja ha buscado y esperado con ahínco un golpe de fortuna que hiciera juntar sus caminos en la misma ciudad, a ser posible Madrid. Sin embargo, se han topado con la realidad de bruces: deberán seguir separados físicamente por los más de 500 kilómetros que hay entre la capital de la Costa del Sol y la española. Para conocer de primera mano qué va a suceder con Torres, LOOK se ha puesto en contacto con alguien muy cercano al propio Miguel.

“Él quiere buscar una salida acorde al club y a él, pero no tiene ofertas. Ningún club se ha interesado por él (…) De todos modos, Miguel tiene contrato en vigor todavía en El Málaga, así que de momento se conforma con lo que hay”, explican a este digital. Puede resultar sorprendente que un jugador que ha llegado a ser titular en todo un Real Madrid no haya tenido ofertas de ningún club por hacerse con sus servicios, pero así ha sido. Nadie ha querido firmar a un futbolista cuya aventura sentimental con la actriz ha acabado por lastrarle hasta una encrucijada de difícil solución. “Desde que empezó con Paula ha ido cuesta abajo y, de hecho, desde que comenzaron su relación él no ha sabido compaginar su relación profesional con la personal”, apuntan.

“Pese a que él se lesionara, cada dos por tres se venía a Madrid cuando todavía estaba mal él y cuando el equipo no remontaba. No se recuperó del todo y lo hizo mal”, asegura esta fuente cercana al futbolista. Toda esta polémica se suma a la situación comprometida que vive el futbolista. En la directiva muy pocos le quieren dentro del equipo, lo mismo que sucede con la afición, quien no le perdona sus escapadas a Madrid para ver a Paula cuando estaba lesionado y el equipo luchaba por evitar un dramático descenso a segunda que terminó por consumarse. “La afición entiende que su final ha llegado”, comenta un periodista deportivo que prefiere no revelar su identidad.

A pesar de eso, el club le dará facilidades y le hará ficha profesional, aunque el futbolista es consciente de que posiblemente no juegue ningún partido. “Miguel se ha quedado apartado. Irá a entrenar, pero en todos los partidos irá a la grada. Será muy embarazoso para él“, dice esta misma fuente.

¿Y ahora qué?

Todavía se desconoce cuál será su futuro profesional a largo plazo. Eso sí, se espera que en el mes de enero esto cambie. “Aguantará hasta entonces.Esta situación para un futbolista es bajar a los infiernos. Podría ser la perdición para Miguel y se podría acabar retirando”. Para entonces, el futbolista ya habrá buscado una salida que, quizás, le permita estar cerca de su chica, Paula Echevarría.