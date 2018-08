El miércoles Carmen Borrego se sometió a una operación estética

Aunque, de momento, no hay imágenes de Carmen Borrego tras su operación de cirugía estética, la hija de María Teresa Campos ya ha recibido el alta hospitalaria. Dos días después de su ingreso abandonaba este viernes por la mañana el Hospital de Nisa de Aravaca sin ser captada por ningún paparazzi, pero no ha podido evitar que su marido fuera fotografiado a las puertas del hospital. Mientras José Carlos Bernal portaba todas las pertenencias de la colaboradora de Sálvame, ha desvelado cómo se encuentra Carmen tras la intervención: “Se está recuperando. No creo que tenga que volver al hospital”.

Según asegura su esposo la retirada de la papada, tan solo ha sido una decisión de ella y nada ni nadie ha influido en su determinación. Pese a que este proceso es lento, en unos días sus seguidores podrán ver el resultado definitivo y será en el especial de Las Campos del día 12 de septiembre. Así lo anunciaba la propia Terelu Campos en Sálvame este jueves y así lo ha corrobado el propio José Carlos hoy: “Calculo que la veremos en 15 días aproximadamente”, ha dicho Bernal.

Lo que todavía es una incógnita es qué retoques se ha hecho. Su hermana anunció hace unas horas que nos sorprenderíamos al descubrir el otro cambio que Carmen se había realizado.