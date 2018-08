Shakira vuelve a cancelar un concierto por un problema de salud

La cantante se ha visto obligada a posponer la cita para dentro de unos días

Nueve meses le ha durado la tranquilidad a Shakira. La cantante acaba de anunciar la cancelación de su último concierto por un nuevo problema de salud, algo que parecía prácticamente imposible después de que hace nueve meses se viera obligada a posponer el comienzo de su gira, ‘El Dorado World Tour’, por una hemorragia en las cuerdas vocales.

Esta vez, sin embargo, el problema no está en la garganta sino a un virus. “Los Ángeles muchas gracias por darme ayer una de las noches más inolvidables de mi gira”, comienza escribiendo la colombiana en un comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram.

“Tenía muchísima ilusión por cantar y bailar de nuevo esta noche con vosotros. Sin embargo, después del show me empecé a sentir mal y esta mañana me he despertado con un virus que desafortunadamente me impide presentarme esta noche”, ha explicado.

Phoenix, imppppppresionante! Shak A post shared by Shakira (@shakira) on Aug 26, 2018 at 11:40pm PDT

A pesar de todo, asegura que sus médicos la han dicho de que estará bien para la siguiente cita, el viernes 31 de agosto en Anaheim, por lo que solo ha tenido que cancelar el segundo de sus conciertos en Los Ángeles. Sin embargo, no todo está perdido ya que la cantante ya tiene una fecha para volver a darlo todo sobre el escenario, el próximo lunes 3 de septiembre.