El pacto entre David Bisbal y Elena Tablada que Rosanna Zanetti se ha saltado

Rosanna Zanetti compartió en su Instagram una fotografía con la hija de su marido

Lo que pretendía ser una simple y simpática fotografía de Rosanna Zanetti con Ella Bisbal, la hija de su marido, ha terminado por crear un problema entre el padre de la niña y su ex, Elena Tablada. Según ha explicado la periodista Sandra Aladro en ‘El programa de verano’, la diseñadora está bastante disgustada con la venezolana después de que compartiera en su cuenta de Instagram una imagen de la niña y así se lo ha hecho saber al cantante.

Hace unos días Rosanna compartió varias fotografías junto a la niña en la Feria de Almería, rompiendo así el acuerdo que tiene la expareja según el cual solo ellos dos pueden publicar imágenes de la pequeña a las redes. De cara al exterior Tablada se ha mostrado bastante conciliadora sobre el tema pero según el espacio de Telecinco estaría bastante enfadada y habría llamado a su ex para tener una conversación con él y remarcarle que eso no era lo que habían acordado.

Pero esta no es el único problema que la mencionada instantánea a generado a Rosanna. Poco después de publicarla una usuaria de recalcó a la venezolana que estaba provocando a la diseñadora por haberse vestido igual que la niña para la Feria de Almería, una tradición que, al parecer, siguen madres e hijas.

Zanetti decidió contestar y se defendió argumentando que lo había hecho porque la niña se lo había pedido durante años y que por fin había sido posible. Lejos de conformarse con la respuesta, los comentarios siguieron bullendo en la red social basta que uno volvió a destacar sobre el resto y es que estaba escrito desde la cuenta de Instagram de Etna by Elena Tablada, la firma de forma de Elena Tablada.

“¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre”, se podía leer en el mensaje, que terminaron borrando. Una vez más, la modelo decidió contestar, aunque intuyendo que el mensaje podría no estar escrito por la propia Tablada, sino por alguien de su equipo.

“No tendría por qué responder, pero lo hago para que no se malinterprete ni se especule, en mi teléfono NO tengo mensajes de este tipo por parte de ninguno de sus padres. No sé quién maneja esta cuenta, pero quien conoce a la chiquitica sabe que siempre pide y quiere lo de las mayores, el vestido igual, los tacones… Hasta fue insistente en la rayita del ojo igual y para mí es un agrado complacerla en todo lo que sea adecuado y coherente para su edad”, escribía Rosanna.

“La foto la subí yo porque me parecía muy bonita y era un momento especial. Tenía autorización de su padre (quien también publicó lo mismo en sus redes) y respeta completamente su identidad e intimidad, saben que es Ella porque lo suponen no porque se vea su carita o lo que diga en la foto. Y, por supuesto, que Ella siempre es feliz y eso nos hace felices como familia”.

La periodista Paloma Barrientos ha añadido en ‘El programa del verano’ que Elena le ha comentado que el mensaje escrito desde el perfil de Etna es un error de su community manager, que se pensaba que escribía desde su cuenta personal.

Por su parte, el medio Cotilleo.es también se ha puesto en contacto con Tablada que se ha desmarcado del mensaje escrito a Rosanna desde el Instagram de su firma de moda. “No tengo nada que ver con esto. Estoy al margen de todo eso y jamás entraría al trapo, y menos por redes sociales”. Por otro lado, la cubana ha aprovechado para negar cualquier tipo de problema con Zanetti: “En ningún momento ha habido ningún enfrentamiento, por lo menos por mi parte”, ha sentenciado.