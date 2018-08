De Carlos Seguí a Hacienda, Patricia Conde guerrera en su última entrevista

La presentadora asegura que su problema con Hacienda se resolverá muy pronto La batalla judicial con su ex, Carlos Seguí, no parece que se vaya a resolver pronto

“Me preparo para su venganza, pero sin ningún miedo, con la cabeza muy alta, mi sentido del humor por bandera y preparada para lo que venga”. Esta corta pero significativa frase es el resumen de lo mucho que desvela Patricia Conde en su última entrevista en la que ha querido abordar algunos temas de su vida privada que siempre había preferido dejar en un segundo plano. Hasta ahora. Tras leer infinidad de “noticias falsas” sobre su vida privada la presentadora ha optado por hablar y hacer pública su versión de los hechos.

De la mano de la revista ‘¡Hola!’ Patricia comienza explicando sus problemas con Hacienda, que volvieron a convertirse en noticia hace unas semanas cuando el Fisco incluyó su nombre en la lista de los grandes deudores con el Estado. Sobre ello quiere dejar claro que siempre ha pagado sus impuestos y que la razón por la que su nombre aparece en la lista es porque “Hacienda entiende que, en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte”. Un tema que está en proceso de solucionarse y que “en un par de semanas estará resuelto y zanjado” dice con esperanza.

Con el tema económico en camino de arreglarse, Patricia centra la mente en otro gran problema y es que está acusada de un delito de revelación de secretos. “Esto ocurrió hace cuatro años durante el juicio por la custodia de su hijo”, recuerda en la entrevista, en la que añade que todo comenzó cuando presentó unos correos electrónicos de su ex que, si bien fueron aceptados como prueba, han terminado siendo motivo de una querella por revelación de secretos. “El fiscal no pide responsabilidad civil”, explica Patricia, que asegura que lo que su exmarido pide son 20.000 euros que ella está encantada de darle a cambio de que la deje “vivir en paz”. 20.000 euros que LOOK puede confirmar que ella ha depositado puesto que la juez ha determinado que debía entregar, lo que no la exime del juicio para el que todavía no hay fecha.

Y es que la lucha constante que mantiene con el mallorquín Carlos Seguí desde hace años ha sido siempre una constante fuente de dolores de cabeza para ambos. “No le importa el sufrimiento de un niño cuando otros le dicen que su papá quiere meter en la cárcel a su mamá. Los daños colaterales son tremendos”, cuenta sobre una situación que cree que no terminará hasta que el empresario “consiga lo que quiere, con todos los recursos a su alcance”.

Desde 2014 Patricia tiene la guarda y custodia de su hijo y Seguí ve al pequeño según el régimen de visitas establecido y le pasa una pensión de alimentación que, según Patricia, “no llega ni para pagar la quinta parte de sus gastos”. Además él paga todos los gastos que le conlleva viajar de Mallorca a Madrid para poder disfrutar de su pequeño. Con esta situación sobre la mesa, queda esperar al siguiente juicio, que no parece ser el último al que la ex pareja se enfrentará.