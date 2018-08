El verano está llegando a su fin pero eso no ha hecho que la gente abandone las playas. El mejor ejemplo está en ‘Diez Minutos’ que muestra, por primera vez, a la presentadora Toñi Moreno en bañador. Además, desvela a la misteriosa acompañante de Ernesto Alterio, que se separó hace tres meses de Juana Acosta, y retoma a Terelu Campos, que vive su momento más delicado y a punto de tomar dos difíciles decisiones que conciernen a su vida amorosa y a su salud.

En la revista ‘Lecturas’ Mila Ximénez desvela los angustiosos meses que vive desde hace un tiempo debido a una amenaza, “podrían haberme matado”, asegura en su portada, protagonizada por otros dos personajes de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, que narra sus accidentadas vacaciones en el Pacífico, y Kiko Matamoros, que asegura no estar feliz.

La infanta Cristina protagoniza la portada de ‘Love’, que muestra en sus páginas a la hermana de Felipe VI en su vacaciones familiares, las más tristes y difíciles en años. También está en la playa Ivonne Reyes, aunque mucho más feliz y presumiendo de una figura de escándalo.

De bikinis y bañadores va la cosa en ‘Cuore’, que muestra a algunas de las famosas más conocidas, como Dulceida, Blanca Suárez, Paula Echevarría o Tania Llasera durante sus días de asueto. Además, plantea la duda sobre el romance de Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, que cada vez suena más fuerte.

A unas semanas de casarse, ‘Hola’ muestra en exclusiva a Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James en sus últimas vacaciones como solteros. Largas jornada de mar y playa con los que la pareja coge fuerzas para vivir uno de los días más importantes. Por otro lado, recoge cómo ha sido el verano de Laura Vecino, una mamá deportiva en una larga jornada de paddle surf junto a sus hijos. Las exclusivas no terminan ahí y es que la revista también anuncia en su portada la boda de Hilary Swank, las vacaciones marbellíes de Manuel Valls y Susana Gallardo y al nuevo amor de Fiona Ferrer.

“He visto cosas de Laura Matamoros que no me han gustado”, asegura Alba Carrillo en una entrevista en ‘Semana’, que además muestra cómo ha sido el viaje que le ha cambiado la vida a Paz Padilla y unas valientes declaraciones de Terelu Campos, que asegura que no quiere vivir con miedo. También recoge a Rosanna Zanetti y Elena Tablada, que han dejado sus diferencias de lado.