No es la primera persona que sufre un desengaño con esa tienda virtual

No hay nada como ir de tiendas para renovar el armario. Ver la ropa en vivo y en directo es un placer para muchas personas que, sin embargo, ha quedado algo relegado con la llegada de Internet y las tiendas online. Si bien son muchos los beneficios de poder elegir un vestido bonito desde casa, lo cierto es que también tiene algún que otro peligro y si no que se lo digan a Isa Pantoja. Hace unos días la ex de Alberto Isla encontró una página web que ofrecía varios diseños que terminaron por conquistarla así que, tarjeta en mano, se animó a hacer una compra.

Sin embargo, los días han ido pasando y Chabelita no ha recibido nada. ¿Ha sido víctima de una estafa? Al menos así lo cree ella, que no ha dudado en movilizar a sus seguidores para hacer presión a la tienda y que, por fin, reciba lo que ha comprado. “No puedes contactar con ellos ni por email ni por la página oficial. Este es el Instagram. Haces la compra y tu pedido no llega. COMPARTIDLO”, pide la hija de Isabel Pantoja en una de sus Stories de Instagram junto a una captura del Instagram de la empresa, con sede en Reino Unido.

Si bien es cierto que la página tiene muy poca información disponible, tan solo hay que poner el nombre de la tienda en Google para descubrir las opiniones de decenas de chicas más que, como Isa, tuvieron graves problemas con sus pedidos y aseguran haber sido víctimas de una estafada.