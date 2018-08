Última hora: Carmen Borrego ingresada para someterse a una operación estética

Carmen ha ingresado a las 8:30 de la mañana en una clínica estética Está acompañada de su familia, incluida su madre, María Teresa Campos

No es un secreto. Carmen Borrego y Terelu Campos ya habían expresado su intención de pasar por el quirófano en antiguas entregas de ‘Las Campos’ y en la de anoche mismo con más claridad que nunca. Lo que no sabíamos es cuándo tendrían lugar las operaciones, ahora LOOK puede confirmar que esta mañana, a las 8:30 horas, Carmen ha ingresado para someterse a una operación en la que el objetivo es eliminar la papada.

Ella misma ha hablado del complejo que siempre le ha causado y de que más de una vez había pensado en pasar por el quirófano, pero es algo que siempre le ha dado mucho respeto y por ello no había dado el paso antes. Hoy es el día, y Carmen ha llegado nerviosa. Los suyos están acompañándola, incluida su madre, que la apoya al cien por cien en esta decisión.

No es el primer retoque de Borrego, en el mes de julio se arregló la boca, tenía algunos problemas en los dientes que decidió solucionar y terminar con un blanqueamiento que le ha hecho sentirse mucho mejor en su propia piel. Ayer mismo, horas antes de la operación, LOOK hablaba con la protagonista, que admitía sus nervios y confesaba ser muy supersticiosa, por lo que no quería dar demasiados datos acerca de su estado anímico antes del ‘día D’.

Según Carmen y Terelu dieron a entender, estas operaciones estarían grabadas para compartir la experiencia en su docu-reality, ‘Las Campos’. Pero ahora, después de que a Terelu le volvieran a detectar cáncer, parece que, en su caso, el pasar por la mesa de operaciones por algo no relacionado con la salud, no entra en sus planes. Lo que no quiere decir que descarte la idea, ya ha explicado en el programa que cuando pueda, lo hará, porque tiene ganas de verse mejor, pero no será de inmediato.