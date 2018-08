Es futbolista del Barcelona, junto a su ex compañero y al golfista Sergio García, se lo pasaron en grande con el juego de cartas que conocen a la perfección

Gerard Piqué y Neymar, juntos de nuevo. No, el futbolista brasileño no ha vuelto al Barcelona, pero sí acudió a la ciudad condal para ver a su amigo y jugar juntos al póker. Lo hicieron a través de un evento publicitario y demostraron que, pese a no defender los colores de la misma camiseta, su buen rollo está intacto. Gerard Piqué continúa con sus negocios paralelos al fútbol. Si hace una semana encabezaba la delegación que consiguió cambiar el formato de la mítica Copa Davis de Tenis, ahora la pareja de Shakira se divierte junto a Neymar echando unas manos de póker. Afición en la que Piqué ha llegado a disputar torneos profesionales. ¡No te pierdas la galería!

Neymar y Piqué comparten mesa de póker y risas en el Casino de Barcelona. También juegan Arthur Melo y Sergio García. pic.twitter.com/4OSFFMjiMs — Adrià Albets (@AdriaAlbets) 27 de agosto de 2018

Junto a ellos estaba el golfista español Sergio García, que no se quiso perder la partida. Piqué atendió a los medios y confirmó que no habló de deporte con su amigo Neymar. “Estoy contento de que venga a su segunda casa”, se limitó a decir el central del Barcelona. La complicidad y los gestos de cariño entre ambos fueron constantes, ya que guardan una gran amistad desde que compartieron vestuario. Tras mudarse Neymar a París, parece que su relación sigue estando al pie del cañón a pesar de su episodio más surrealista.

La polémica foto

La marcha de Neymar generó un verano muy polémico para el Barcelona. Gerard Piqué quiso ejercer de padrino del brasileño y, tras una conversación como desveló el propio futbolista, creyó haber convencido a Neymar de que permaneciera en el equipo. Subió la famosa foto “Se queda” y el desenlace fue la salida del brasileño y las burlas a Piqué, que nunca rehuye una polémica.