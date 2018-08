Michelle Obama llega a Mallorca para disfrutar de sus vacaciones veraniegas

Michelle Obama ha aterrizado este martes en el aeropuerto de Son Sant Joan Ha llegado sin su marido, que este fin de semana asistirá al funeral del senador John McCain

Las aguas cristalinas de Mallorca enamoran año tras año a los famosos nacionales, que aprovechan sus vacaciones para descansar y disfrutar de los encantos de la isla. Sin embargo, no son los únicos que no se resisten a su hechizo y es que tan solo hay que dar un paseo por sus playas -o las cuentas de Instagram de los famosos- para darse cuenta de que cada vez son más los rostros internacionales que la eligen como destino vacacional. La última en hacerlo ha sido Michelle Obama, que ha aterrizado este martes en la isla balear. Lo hacía en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde la esperaba un amplio dispositivo de seguridad para escoltarla a su destino, una finca de Part Forana donde, según el Diario de Mallorca, se alojará durante su estancia. Un lugar que Vanity Fair centra bastante más en su versión digital, donde asegura que la ex primera dama estadounidense pasará sus vacaciones mallorquinas entre Ses Planes, la finca que Marieta Salas alquila al exembajador estadounidense James Costos y su marido, Michael Smith, y la residencia de un multimillonario americano en Formentor que habría invitado Michelle.

Esta es la tercera vez que visita en la isla y lo hace sin la compañía de su marido, Barack Obama, que este finde semana viaja a Washington para asistir al funeral del senador John McCain, fallecido el pasado 25 de agosto.

La primera vez que la abogada visitó la Mallorca fue en agosto de 2010 de la mano de los reyes Juan Carlos y Sofía, que invitaron a Michelle y a su hija Sasha a un almuerzo privado en el palacio de Marivent, al que también asistió doña Letizia, aprovechando que se encontraban de vacaciones en España.

Una visita que duró apenas unas horas, pero que encandiló a Obama, que el año pasado repetía destino. En esa ocasión, sus anfitriones eran James Costos y Michael Smith, que además de compartir con ella sus vacaciones le mostraron algunos de sus rincones favoritos, como el paseo de Port de Sóller o el Camí des Correu.