Elena Tablada filtra, sin querer, la fecha de su fiesta de boda

Estamos encantados con estos preciosos sobres kraft de alto gramaje, montados a mano, con el nombre de los novios impresos en la misma tipografía de las invitaciones, a juego con esta tarjetería tan evocadora, impresa en el mejor papel. Todo esto, sumado a mucho mimo y cuidado en cada detalle, dieron como resultado estas ideales invitaciones de boda que nos encargaron Elena y Javier para su próxima boda en La Habana. ¡Muchas gracias por vuestra confianza!! . #invitacionesdeboda #invitacionesdebodapersonalizadas #invitacionesconacuarela #LaInvitacionShop #bodas #novias #dibujo #ilustracion #acuarela #noviasconestilo #flores #certificacionFSC #paperlover #flowers #handmade #handpaitend #wedding #weddinginvitation #weddingstationery #watercolor #fairepartdemariageparis #pamplona #madrid #cuba

A post shared by ✉ La Invitación Shop (@lainvitacionshop) on Aug 27, 2018 at 3:49am PDT