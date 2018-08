Alejandra Rubio tiene claro a quién no quiere parecerse

No quiere seguir el ejemplo de Dulceida o Laura Escanes Poco a poco va perfilando su nuevo proyecto en Youtube

Que Alejandra Rubio no pasa desapercibida no es ninguna novedad, y menos su perfil de Instagram donde muestra su vida sin trampa ni cartón. Recibe muchas críticas, pero también tiene muchos seguidores, y precisamente porque ella se queda con lo bueno, ha decidido ampliar su ventana al mundo y está ultimando detalles para abrir su propio canal de Youtube con el comienzo del nuevo curso.

Anuncio esta buena noticia en el mes de julio y desde entonces ha utilizado el nuevo método de preguntas y respuestas de Instagram para conocer lo que a sus seguidores les apetece conocer de ella. De momento solo ha dejado claro que hará videos sobre su día a día, sobre maquillaje y sobre la ropa que se va comprando. Aparte de ella, los otros grandes protagonistas serán su novio, Álvaro Lobo y su perrita, a la que tiene muchísimo cariño.

Una vez decididos los aspectos generales, Alejandra se ha puesto manos a la obra con los detalles, y si hay algo que define a una influencer es la manera en que saluda a sus seguidores más fieles. Y en este punto es donde ha dejado claro que ella no se identifica en absoluto con otras reinas de esta plataforma como son, por ejemplo, Dulceida o Laura Escanes. La primera saluda a sus fans como ‘preciosos’ y la segunda como ‘bonitos’.

No es que a la hija de Terelu Campos le parezca mal esta estrategia, sencillamente cree que como es “muy especialita”, según sus propias palabras, este tipo de adjetivos no van con ella. De manera que ha querido solucionar la diatriba pidiendo ideas a sus seguidores, las finalistas han sido dos: ‘ovejas negras’ o ‘baby darks’. A pesar de hacer una votación, ella misma decidió que le gustaba más la segunda, y así será. Sus ‘baby darks’ esperan con ganas su primer vídeo.