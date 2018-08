Rosanna Zanetti, muy dura contra los que la acusan de ‘provocar’ a Elena Tablada

Rosanna ha compartido una fotografía con Ella Bisbal Una usuaria la ha acusado de querer provocar a la madre de la niña

Tras convertirse por sorpresa en la mujer de David Bisbal al casarse de imprevisto, Rosanna Zanetti pasó a ser definitivamente parte de la familia del músico. Si bien todavía no han tenido tiempo para disfrutar de su luna de miel, el matrimonio está exprimiendo el verano para celebrar su amor en solitario y junto a Ella, la hija del almeriense.

A través de su cuenta de Instagram la venezolana está compartiendo algunos de estos momentos en familia, dejando claro que quiere a la pequeña como si fuera suya. Estos días es han dejado ver en la feria de Almería donde, por primera vez, han llevado dos vestidos de flamenca iguales, algo que suelen hacer madres e hijas. Si bien la intención de Rosanna seguro que no era sustituir a Elena Tablada, lo cierto es que algunas personas han apuntado a que lo que busca es provocar a la diseñadora.

“Querida Rosanna, por el profundo cariño y respeto que le tengo a David Bisbal, en Andalucía ponerse un vestido igual a su hija, es provocar corazón mío. Se te olvida que lo importante es David y la nena… Dos telas distintas hubiera sido éticamente lo correcto”, escribió una usuaria de Instagram en la fotografía en la que aparecen con vestidos idénticos.

Lejos de quedarse callada, Rosanna ha aprovechado la acusación para defenderse, dejando claro que las cosas no son así. “Cada quien interpreta lo que quiere, no lo que es, es mejor no suponer historias sin saber la realidad… Es mi tercer año yendo a la feria con Ella y desde entonces me había pedido un vestido igual al mío, esta vez fue posible y la chiquitica estaba súper feliz”.