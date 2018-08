Melendi anuncia que será padre por cuarta vez en pleno concierto

El cantante dio la buena noticia durante su actuación en el Starlite Festival Este bebé será su cuarto hijo y el segundo en común con su novia, Julia Nakamatsu

Nadie se esperaba que el último concierto de Melendi en el Starlite Festival se convirtiera en el escenario de una confesión por parte del asturiano. El cantante creyó que el escenario era el lugar perfecto para desvelar a todos sus fans que, dentro de muy poco, se convertirá en padre por cuarta vez. Visiblemente emocionado, Ramón, como se llama de verdad, compartió con el público la felicidad que tanto él como su novia, la argentina Julia Nakamatsu, sienten en estos momentos.

“Muchos me dicen, Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo, hombre, ¡cómo no voy a cambiar! Mira si he cambiado, y esto lo digo aquí como primicia, que estoy esperando mi cuarto hijo”, contó de imprevisto bajo la atenta mirada de su chica, que se encontraba presente. Tras unos segundos de shock inicial, el público estalló en aplausos y gritos de alegría para darle la enhorabuena.

Esta es una de las relaciones más estables del cantante. Llevan juntos desde el año 2014 y, a pesar de su estabilidad, apenas prodigan su amor en público. Eso sí, de vez en cuando el autor de ‘Déjala que baile’ presume de chica en las redes sociales.

Todavía queda por saber el sexo y el nombre del bebé que está en camino. Su hija mayor se llama Carlota y es fruto de una relación anterior a ser famosos; el siguiente es Marco, nacido durante el tiempo que salió con la también cantante Damaris Abab, ‘La Dama’ y, por último, su hija en común con Julia, Lola, de tres años, que nació en febrero de 2015.