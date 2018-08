El nieto de Francisco Franco se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno de exhumar los restos de su abuelo en el Valle de los Caídos

El nieto de Francisco Franco, Francis Franco, ha reaccionado así ante el decreto ley propuesto por el Gobierno que espera exhumar los restos del dictador “a finales de año” del Valle de los Caídos. Poco antes de aprobarse la medida, con la decisión del Gobierno en firme, Francis Franco atendió al programa ‘Espejo Público’ para criticar con dureza al ejecutivo de Pedro Sánchez. “El Gobierno ha hecho bastante el ridículo. Ha retrasado la exhumación varias veces. Cuando finalmente lo decidan, nosotros tomaremos la decisión de dónde será el nuevo sitio para enterrarlo”, afirmo sobre la medida, que a su juicio es “oportuna, cobarde y revanchista”.

Para Francis Franco, la medida tomada por el gobierno de Pedro Sánchez es puramente política: “Esto es una trampa para ganar votos de la izquierda”. Ya que “a 24 de agosto me parece ridículo hablar de un tema que pasó hace tantos años”. De hecho, Francis ha justificado que su “abuelo en ningún momento manifestó ser enterrado allí, además nadie fue enterrado allí sin el permiso previo de sus familiares”. La familia Franco está de acuerdo en no cooperar con el Gobierno a la hora de facilitar los trámites, pero aseguró que “no es una de mis prioridades lo que pase con los restos de mi abuelo”. francis f

“Tener la tumba de Franco supone una falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas. No podemos perder un solo instante, no lo va a hacer este Gobierno”, ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la conferencia de prensa para anunciar la medida. Para el Gobierno la decisión se argumenta en que “la democracia no es compatible con una tumba que honra la memoria de Franco”. Calvo ha confirmado que la familia Franco “podrá ser escuchada” y dispondrá de 15 días, a partir del 31 de agosto, para decidir a qué lugar quieren que sean trasladados los restos del dictador.