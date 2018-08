Julián Muñoz: “Ni me caso ni he estado en Castelldefels”

Reingresado en el CIS de Algeciras desde el pasado enero, desmiente rotundamente a Liv Paulo, mujer que asegura le ha pedido matrimonio

“No he pedido matrimonio a nadie y nunca en mi vida he estado en Castelldefels”, así de rotundo desmiente Julián Muñoz a LOOK las dos noticias que le han hecho supuestamente protagonista y que aseguraban, además de sus planes de boda, que el ex alcalde de Marbella pasó la primera semana de agosto de vacaciones en la citada localidad de la costa catalana, en compañía de una joven muy guapa y de una adolescente. La voz del exalcalde suena irónica “Sí, que me caso y que he estado de vacaciones en Casteldefells… Es falso lo de la boda y no he estado allí en mi puñetera vida”.

Tras conseguir el tercer grado y salir de prisión en febrero de 2017, Muñoz fue regresado al Centro de Inserción Social de Algeciras (Cádiz), tras publicarse unas imágenes de vídeo en las que se le veía bailando sevillanas con una mujer en un bar de Marbella. Fue el pasado 29 de enero cuando el exalcalde del GIL fue privado de la semilibertad de la que disfrutaba y perdía el derecho de cumplir el resto de condena en su casa, tras reiteradas peticiones por parte de su abogado y un largo y complejo historial médico que señalaba un delicado estado de salud.

Las imágenes del baile de Muñoz no gustaron nada al juez central de la Audiencia Nacional, el mismo que le concedió el tercer grado telemático un año antes. El auto del magistrado rezaba que Muñoz sufre una patología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio, con pronóstico vital desfavorable a medio plazo. Su familia asegura que Julián está preocupado por su salud y “se cuida más” y lamenta la publicación de “noticias que son falsas y que le perjudican en un momento penitenciario como el que tiene, pendiente de que resuelvan que pueda salir del CIS”. Este lunes, Muñoz llegaba a casa de una de sus hijas para disfrutar del primer permiso de agosto. “Es imposible que haya estado en Castelldefels. Él está en el CIS de Algeciras. Para salir de la provincia de Málaga tiene que pedir un permiso especial al juez. Todo esto le perjudica muchísimo porque en lo único que está ahora es en recuperar sus derechos penitenciarios”.

Ninguna de sus hijas dice conocer a Liv Paulo, la mujer que ha asegurado que Julián le ha pedido matrimonio, que resulta ser la misma con la que le grabaron bailando sevillanas a principio de año. “Conocimos a Isabel y pasó lo que pasó. A Karina, quien siempre se ha portado genial con él y con quien mantiene buena relación aún, también. Pero a esta mujer, nada de nada. Es la misma del vídeo. No tiene ninguna credibilidad”.

El Tribunal Supremo confirmaba hace unas semanas una nueva condena para el exalcalde de Marbella, quien vivió un apasionado romance con Isabel Pantoja, de un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de fraude y prevaricación urbanística. Muñoz acumula siete condenas firmes que suman un total de 22 años de prisión. La Audiencia de Málaga acordó acumulación de las penas por delitos urbanísticos y el caso Malaya y un máximo de 20 años.

Tras conocer que Liv Paulo aseguraba públicamente que le había pedido matrimonio, Muñoz explicaba a los suyos que “aunque estuviera en casa, sin tener que estar pendiente de salir del CIS no pensaría en matrimonio”. Su defensa recurrió el reingreso en el Centro de Inserción de Algeciras y espera desde enero que el juez resuelva su permanencia o su vuelta a casa con control telemático.