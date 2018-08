Henar Ortiz se ha declarado insolvente, no tiene cuentas ni bienes a su nombre.

La delicada situación económica de Henar Ortiz, tía de la reina Letizia, no es ningún secreto. “Desde que cerré la tienda tengo cero euros”, llegó a decir la asturiana ante el juez cuando un presunto delito de alzamiento de bienes planeaba sobre su figura. De aquel juicio ella, su hermano Jesús, padre de doña Letizia, y su madre, Menchu Álvarez del Valle, quedaron absueltos, pero aquella tranquilidad, la que da no estar inmerso en causas legales, le duró muy poco a la conocida como tía díscola de la Reina. Al episodio del alzamiento de bienes le seguiría el escándalo de convertirse en sospechosa de la presunta comercialización de unas imágenes de su sobrina en su primera boda con Alonso Guerrero. No, aquello -de haberse confirmado- no era un delito, pero tanto ofendió a Henar que su nombre sonase en aquella cuestión, que interpuso una demanda -fuentes judiciales dicen que desproporcionada- para salvaguardar su honor y su intimidad.

Concretamente, Henar Ortiz demandó a La Fábrica de la Tele, a Gestevisión Telecinco y a Ángela Portero por un presunto delito contra el derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen. Pedía 300.000 euros de indemnización y aunque pronto sacó de la demanda a la cadena y a la productora, su lucha con la periodista prosiguió varias instancias hasta que en 2017 el Tribunal Supremo volvió a ratificar las anteriores sentencias y condenaba a la asturiana a pagar las costas de la causa judicial que ella había iniciado. Pues bien, una vez cumplido el plazo para un posible recurso que no ha tenido lugar y con un fallo firme que obliga a Henar a pagar, la deuda sigue insatisfecha.

Las vías para reclamarle la cantidad a la tía de la Reina por parte del despacho de abogados que debe cobrarlo -por representar los intereses de Portero- parecen haberse agotado y ahora, para evitar que este asunto caiga en el olvido, ha sido ese mismo despacho, el liderado por el conocido letrado Marcelino Tamargo, el que ha hecho público ese impago a través de las redes sociales. “Esta señora debe a este despacho dinero”, decía en su perfil de Facebook el propio Tamargo junto a una noticia reciente de Henar Ortiz en la que se destacaba un entrocomillado de la ‘tía real’: “Los Borbones se hacen ricos a nuestra costa”.

Insolvente

Hasta le fecha, los problemas a los que se enfrenta el citado despacho a la hora de cobrar la deuda que se le debe es que Henar Ortiz se ha declarado insolvente. No tiene cuentas ni bienes a su nombre salvo un coche del año 1994. En conversación con Henar, esta muestra su consternación por no poder pagar. Asegura que su situación económica es delicada y que no puede hacer frente a la deuda. Una deuda que, según ha podido confirmar LOOK, tras lo intereses de demora ya asciende a los casi 80.000 euros.

En una encrucijada que parece lejos de resolverse el despacho de Marcelino Tamargo empieza a impacientarse. Hacer pública la deuda que arrastra la tía paterna de la reina Letizia es el primer paso para tratar de poner fin a esta delicada situación que todos los implicados hubiesen preferido evitar. No ha podido ser. Henar ha sido condenada por la justicia y debe afrontar el cuantioso pago. Mientras tanto, este sigue creciendo.