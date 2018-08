Las cifras que amenazan con arruinar la vuelta a los ruedos de Jesulín de Ubrique

El torero reaparece en los ruedos junto a Cayetano Rivera y Juan José Padilla

El regreso a los ruedos de Jesulín de Ubrique está siendo uno de los temas del verano. El diestro ha sorprendido a propios y extraños con sus divertidos vídeos promocionales en los que vuelve a mostrar esa vis cómica que le hizo tan querido a mediados de los noventa. Todo parece estar listo para que este domingo 19 de agosto el gaditano vuelva a vestirse de luces, una fecha en la que Jesús tiene depositadas muchas ilusiones, pero… ¿ansía el público taurino volver a verle torear?

Look ha querido conocer cómo va la venta de las entradas para el festejo taurino en el que Jesulín no estará solo, ya que compartirá cartel con dos toreros de gran peso mediático: Cayetano Rivera y Juan José Padilla. “La venta va bastante bien, ayer me dijeron que quedaban aproximadamente mil entradas más o menos. Se han habilitado unas 7.100 localidades en la plaza, ya que debido a los músicos y a los asientos con mala visibilidad el aforo se reduce”, cuenta a este digital el empresario Maximino Pérez, propietario de MaxiToro y hombre que animó al de Ubrique a reaparecer en la plaza.

Para comprobar la información otorgada por Maximino nos dirigimos a la web encargada de vender las entradas del gran día de Jesulín (Bacantix.com), donde se puede observar una realidad diferente a la descrita por el empresario taurino. A menos de 48 horas de la corrida de toros quedan disponibles unas 3.335 butacas, lo que vendría a significar que el 53,03% de la plaza se encuentra libre -dato obtenido a partir del número total de aforo que apunta el empresario taurino-, un porcentaje que, a priori, no parece muy halagüeño. Cabe apuntar que el precio de las entradas a esta corrida oscilan de los 29,5€ -las más retiradas del ruedo y en el sol- a los 97 euros -en el tendido a la sombra-, unos precios que no son excesivos considerando los nombres que aparecen en el cartel.

La opinión de los expertos sobre el regreso de Jesulín de Ubrique

Con la intención de conocer un poco más sobre la vuelta a los ruedos de Jesús Janeiro este digital ha contactado con expertos en la materia, que nos han contado cual es su visión del regreso del diestro. “Es difícil que se llene esta o ninguna otra plaza. La gente se ha hecho cómoda y no quiere estar al sol por muy barata que pongas la entrada, es por eso que las plazas ya no se llenan como antes. Además el público taurino es de comprar la entrada en el último momento, no es como el aficionado a la música o a otro tipo de espectáculos que compra su entrada con bastante anetelación”, afirma el periodista taurino Miguel Ángel Moncholi y añade: “Cuenca es una plaza que está muy bien gestionada por un empresario joven, Maximino Pérez, que lo sabe hacer bastante bien. El cartel de Jesulín, Padilla y Cayetano está hecho para llamar la atención, y lo que está claro es que lo que quiere conseguir es vender la reaparición en los ruedos de Jesulín de Ubrique. Ya lo hizo en su día con Cristina Sánchez, ha conseguido darle un especial atractivo a la plaza con este tipo de carteles”. Por último Moncholi considera que la reaparición de Jesulín de Ubrique no será un fracaso y prevé que “tres cuartos de la plaza” estarán cupados.

Por su parte el periodista taurino Javier Mardo (‘El Albero’, Cope) también considera normal que no se hayan vendido todas la entradas. “En los últimos días las entradas se venden mejor. Una plaza como cuenca vende más entradas en taquilla que por internet”, afirma Mardo. Según explica el colaborador de la emisora de radio el regreso de Jesús Janeiro no tiene un gran peso para los expertos de la tauromaquia. “Es una reaparición a la que le han dado más importancia los medios del corazón que el mundo del toro. Jesulín ya reapareció en 2015, no es ningún bombazo verle torear de nuevo”, afirma el periodista que ha aprovechado para hablar de los otros dos integrantes del cartel. “Cayetano también reaparece tras no cumplir con su compromiso en San Sebastian por una lesión, y Padilla está despidiéndose de los ruedos con esta temporada. El cartel va a acaparar la atención”, afirma.

“La decisión de Jesulín de hacer una temporada completa dependerá de cómo se de la tarde del domingo”, afirma el director de Toromedia, José Enrique Moreno. “Su regreso es una buena noticia para el mundo del toro. Es un torero que llevó a muchísima gente a las plazas, fue una gran figura de nuestra historia reciente y tuvo la capacidad de trascender su fama mediática y ganarse el respeto de sus iguales“, explica el periodista.

Lo que no se puede negar es que Jesús Janeiro ha conseguido estar en boca de todos por algo más allá de su figura mediática, un hecho que seguramente le llene de orgullo. ¡Buena tarde maestro!