Lujo, vacaciones y viajes, pero ¿qué fue del trabajo de verano de Alba Díaz?

Alba ha aprovechado sus vacaciones de verano para comenzar su andadura profesional

Los últimos meses han sido una auténtica revolución para Alba Díaz. Tras cumplir la mayoría de edad, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, comenzó a tener una apretadísima agenda llena de compromisos y viajes a ciudades como Nueva York, Miami, Ibiza, Londres y Barcelona con los que dejaba claro que llegaba para pisar fuerte y convertirse en una auténtica influencer. Sin embargo, también demostró una faceta muy madura y que no todo iba a ser ocio. Como ya adelantábamos hace unos meses, consiguió unas jugosas prácticas profesionales en una concida agencia de comunicación.

Una primera toma de contacto con el mundo laboral de la mano de ‘Just Be Comunicación’ que, sin embargo, ha quedado en un segundo plano en su cuenta de Instagram. Y es que casi todo el contenido que comparte en la red social tiene que ver con el increíble verano que está viviendo. Los viajes, los destinos vacacionales y el lujo se han convertido en los auténticos protagonistas. Y no, no es que haya “escaqueado” del trabajo para pasárselo bien, sino que empezó a disfrutar la dolce vita veraniega una vez que terminó su contrato de prácticas.

Volaaaaare oooooo A post shared by ALBA (@albadiazmartin) on Aug 13, 2018 at 6:17am PDT

Tras iniciar sus estudios en Negocios y Comunicación en el prestigioso centro The College for International Studies, el mismo en el que estudia Froilán, Alba decidió aprovechar la oportunidad de empezar a formarse para tomar algo de ventaja en el mundo laboral con respecto a sus compañeros de profesión. Una primera toma de contacto que, según pudo saber LOOK cuando comenzó, en la que Díaz era una trabajadora más que asumía las mismas funciones que otros empleados en prácticas que han pasado por la agencia.

F E L I Z A post shared by ALBA (@albadiazmartin) on Aug 11, 2018 at 12:48pm PDT

Con el buen sabor de saber que sus deberes estaban más que hechos, la hija de ‘El Cordobés’ ha aprovechado a fondo los días de verano que le quedaban antes de volver a la universidad. Viajes a ciudades como Ibiza, Formentera, Marbella, Madrid o Barcelona de los que la hemos visto disfrutar a fondo pues es más que consciente de que una vez que empiece el nuevo curso escolar tendrá que volver a los libros y bajar el ritmo de sus publicaciones pues, como explicó su madre, “está muy centrada en sus estudios, aunque le guste mucho Instagram”.