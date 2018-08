El hijo de Isabel Pantoja se ha deshecho de la barba para dar paso a un curioso bigote

La decisión de someterse a una operación para bajar de peso cambió la vida de Kiko Rivera. Además de conseguir un aspecto mucho más saludable y haber ganado atractivo, acercarse a su índice de masa corporal ha hecho que el hijo de Isabel Pantoja haya ganado mucha confianza en sí mismo.

Tan solo hay que echarle un vistazo a su cuenta de Instagram para darse cuenta de que Kiko ha dejado atrás el aspecto ‘formal’ que llevaba hace un tiempo para atreverse con todas las tendencias. Aunque la definición de ‘it boy’ todavía le queda un poco lejos, este miércoles el marido de Irene Rosales ha vuelto a sorprender con un nuevo look.

“No sé si dejarme este nuevo look, ¿qué pensáis? Sé que parezco Cantinflas pero mola 😂😂😂😂😂”, escribía Rivera a sus followers junto a una imagen en la que descubría el curioso bigote que se ha dejado tras deshacerse de la barba. La respuesta de sus fans a la pregunta no se ha hecho esperar y, como él mismo se podía imaginar al compararse con el mítico actor mexicano, no ha convencido a todos.

Rollasoooo bigotasooooo!!!!!!🤭🤭🤭🤭🤭🤭 A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) on Aug 15, 2018 at 9:16am PDT

“Te vas a tener q comer las tostadas boca bajo pa no mancharte el bigote”; “Eso no. Es muy anticuado. Tú eres joven y no te pega eso. Perilla o con barba” o “Pareces salido de una serie policiaca española de los 80“, son algunos de los comentarios que se pueden leer.