Màxim Huerta ejerció como ministro de Cultura y Deporte durante apenas una semana Antonio Banderas no faltó a su cita solidaria anual con el Starlite Festival en Marbella

El pasado 6 de junio España se acostaba con una de las noticias que más dieron que hablar en los albores del verano. El recién estrenado presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombraba como Ministro de Cultura y Deporte al escritor y presentador Màxim Huerta. Desde aquel anuncio, opiniones hubo para todos los gustos hasta que, apenas una semana después, Huerta optó por renunciar al cargo tras el revuelo generado por un antiguo litigio del escritor con Hacienda. En aquel momento, el que fuera copresentador en ‘El programa de Ana Rosa’ fue sustituido por José Guirao, aunque también salieron a la luz otros relevantes personajes que habían sido tanteados para el cargo antes que el propio Màxim Huerta. ¿Estaba el de Antonio Banderas en la lista?

El malagueño ha respondido a esta cuestión en el marco de la gala Starlite Festival Marbella, que reunió a la flor y nata del panorama nacional e internacional el pasado 11 de agosto. “No hubiera aceptado ser ministro de Cultura. Nunca me lo han ofrecido. Y no quiero. Para que lo sepan” zanjó el intérprete ante los medios congregados. Una pregunta obligada que enlazaba directamente con la de sus opiniones políticas. “No me quiero alistar en ningún partido. Desde hace tiempo no lo hago públicamente. Creo que estamos intoxicados, envenenados de política”, apostilló Antonio Banderas, que, agotado del duro rodaje del nuevo proyecto de Almodóvar, ‘Dolor y gloria’, quiso centrar la atención en la gala solidaria que les reunía en la cantera de Nagüeles por noveno año.

Por tanto, no, el nombre Antonio Banderas no figuró en la lista de candidatos al Ministerio de Cultura y Deporte en la que, supuestamente, estaban Isabel Coixet, Elvira Lindo, David Trueba, Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas o el propio Màxim Huerta. O quizá sí estuvo, pero nunca llegaron a hacer la llamada.