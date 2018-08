El exitoso reality de Telecinco vuelve tras el verano Chabelita es la primera concursante confirmada

Todavía estamos en pleno verano, pero las ganas de degustar lo que nos deparará la nueva temporada televisiva a partir de septiembre no descansa ni en vacaciones. Como siempre, Telecinco tendrá mucho que decir al respecto y ya prepara contenidos que fidelicen a su audiencia. El plato fuerte el próximo otoño será el desembarco de Gran Hermano VIP.

Telecinco no ha ratificado oficialmente ningún concursante, pero la edición digital de la revista ‘Semana’ ha publicado el nombre de Isa Pantoja como primera participante confirmada. La hija de la tonadillera volverá a formar parte de un reality -después de ‘Supervivientes’- y seguirá viendo aumentada su cuenta bancaria gracias a los ingresos que obtiene de la televisión. Falta por ver si en esa búsqueda por la polémica, la productora cuenta también con su exmarido, Alejandro Albalá, lo que se traduciría en un completo harakiri, un cóctel molotov imperdible.

La cadena quiere espectáculo y enfrentar a los concursantes con personajes de su pasado puede ser un gran acierto, de ahí que se especule con la posibilidad de que esta nueva edición de GH sea de dos en dos. Ni tal opción ni el nombre de otros posibles participantes se han confirmado hasta ahora, pero si hay un nombre que suena con fuerza ese es el de Makoke.

Todo apunta a que la familia Matamoros tendrá mucho que decir en esta edición. Inmersos en su guerra particular, recrudecida por el ‘Deluxe’ que hizo Diego Matamoros el pasado sábado, hasta dos son los integrantes del clan que suenan para ir. Descartados Laura por haber ganado anteriormente, y Diego, autoexcluido, en LOOK hablamos con Makoke para preguntarle si va a concursar: “Estoy en negociaciones, todavía no lo sé, pero me hace ilusión. He tenido más oportunidades de ir pero siempre me ha dado pena por los niños, pero ahora que se van fuera…”. Una manera muy elegante de casi dar por segura su presencia, a la espera de llegar a un acuerdo económico con Telecinco que le satisfaga. ¿Irá acompañado por su inseparable Kiko Matamoros?

Rivalidades fratricidas

‘Cazamariposas’ puso sobre la mesa el nombre de dos mujeres de armas tomar que podrían poner patas arriba ‘Gran Hermano VIP’: Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, que no hace mucho convertían el plató de ‘Sábado Deluxe’ en un ring de batalla con Carlos Lozano como elemento discordante. La primera nos atendió gustosamente para dejar en el aire su participación: “No sé que va a pasar, pero a día de hoy no tengo nada firmado”. Uno de los motivos es que “me asusta un poco”, aunque no descarta su participación porque “no siempre los programas van a ser como uno quiere…”, cuenta. Respecto a la segunda, fuentes de toda solvencia consultadas por este digital nos aseguran que va a ser concursante de ‘GH VIP’, pese a que ella declinó confirmarnos nada por teléfono.

En clave enfrentamientos (que parece ser que es lo que busca la productora del reality) también ha salido a la palestra los nombres de Bárbara Rey y Chelo García Cortés como posibles concursantes. Su disputa ha estallado este mismo verano y han pasado de tener una “noche de amor” a espinosas acusaciones mutuas.

La negativa de un ‘triunfito’

Uno de los últimos nombres en incorporarse a la quiniela de concursantes ha sido el de Álex Casademunt, pero en conversación con este medio lo ha descartado por completo: “No voy a ir a Gran Hermano, no me apetece estar metido en una casa, no va conmigo”, confesaba el cantante. De haberse confirmado su presencia hubiera sido el segundo triunfito en participar tras hacerlo Juan Camus.

Larga es la lista e inagotables las especulaciones. Rafa Mora, Oriana Marzoli, Ángel Garó, Agustín Bravo, Dulce Delapiedra… Aspirantes a formar parte de unos los programas fetiche de Telecinco no faltan, pero menos de una veintena son los elegidos. ‘GH VIP’ ya está cogiendo forma.