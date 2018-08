La respuesta de Rocío Flores al documental sobre los Jurado

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David se defiende de las críticas

Fue mucha el interés que despertó la nueva entrega del programa ‘Lazos de sangre’, dedicado a la familia Jurado-Mohedano. Aunque los segundos integrantes del clan declinaron participar en la producción, José Ortega Cano fue el encargado de hablar de los entresijos familiares y -cómo no- de su viuda, Rocío Jurado.

Una de las que no quiso perderse en absoluto el programa fue Rocío Flores, la nieta de ‘La más grande’, que disfrutó de la compañía de su alma gemela, Gloria Camila Ortega. Tía y sobrina están más unidas que nunca y en un día en el que las emociones iban a estar a flor de piel quisieron estar la una al lado de la otra. Ninguna olvida la trágica marcha de la artista de la copla hace ya doce años.

De sobra es conocida la enemistad de Ro Flores con su madre, Rocío Carrasco y su proximidad a su padre, Antonio David Flores, y si hay alguien con autoridad para expresar su opinión sobre el programa que repasaba la vida de su abuela, era ella. Sin embargo, su opinión dejó a más de uno a cuadros y quizás acuciada por las fuertes críticas en los comentarios, la ‘coach’ nutricional respondió lo siguiente:

“Estoy muy orgullosa de mis raíces maternas y paternas”, una frase que viene a explicar para dejar claro que la animadversión hacia su madre no tiene nada que ver con la familia de ésta. Rocío Flores se muere por su abuela y siempre que tiene ocasión publica algún recuerdo junto a ella. Lo mismo que su tía, que no hay día que no recuerde a su fallecida madre.