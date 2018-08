La hija de Kiko Matamoros y Makoke, despedida de una agencia de influencers Le llueven las críticas en Instagram

Hace pocas semanas que cumplió los 18 años entre una gran expectación por ser hija de Kiko Matamoros y Makoke, así como por una prometedora faceta como instagramer, al igual que otros rostros conocidos que forman parte de la nueva generación: Lucía Rivera, Alba Díaz, Alejandra Rubio… Sin embargo, parece que sus primeros pasos en el mundo profesional no han sido los mejores ni mucho menos los más esperanzadores.

Anita Matamoros ha sido despedida de una agencia de influencers por “poca profesionalidad” y “por no saber lo que significa un contrato”. Así lo segura una fuente de la mencionada compañía a ‘El Español’. Según parece, la joven se iba a embolsar 3.000 euros por cada publicación que subiese a su cuenta de Instagram, pero la experiencia ha dejado bastante que desear.

💛 A post shared by ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) on Aug 4, 2018 at 4:39am PDT

Los motivos que esgrimen son los siguientes: “No aparecía el logo de la marca, no se preocupaba por el entorno (se sacaba la fotografía en el portal de un edificio), presentaba las fotografías fuera de tiempo“. Anita quería incluir a su hermano, Javier Tudela, en las publicaciones negociadas con dicha agencia, algo que no cuadraba con sus pretensiones porque no les encajaba como imagen de firma. El resultado, decidieron dejar de contar con sus servicios por su falta de compromiso.

Esta patinazo profesional supone un pequeño escarmiento para Anita Matamoros, que poco a poco se está convirtiendo en una reina de Instagram, donde cuenta con una gran legión de seguidores. Ahora se encuentra disfrutando del verano en Marbella junto a su madre y algunas amigas como Luna Serrat, la nieta del mítico cantautor.