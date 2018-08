Terelu Campos pide “tranquilidad” y “un poco de privacidad”

La presentadora acude a la Fundación Jiménez Díaz tranquila pero sin querer hacer demasiadas declaraciones

Pasado el mediodiía de este miércoles y caminando sin detenerse, Terelu Campos cruzaba las puertas de la fundación Jiménez Díaz tras una reunión con su equipo médico. La presentadora ya ha terminado con sus vacaciones en Málaga y no ha querido dilatar más todos los pasos necesarios para enfrentarse a su decisión más dura hasta la fecha, someterse a una doble mastectomía. Un paso de gigante para el que necesita la aprobación de su gabinete médico de confianza, encabezado por su oncólogo y el resto de especialistas que han vigilado bien de cerca su salud desde que le diagnosticaran cáncer por primera vez.

Sin embargo, hoy no era el día para conocer ninguna decisión final ni tan siquiera algún avance al respecto, Terelu Campos ha pedido calma y no ha querido confirmar nada a los medios de comunicación que aguardaban su salida del hospital: “Me merezco un poquito de tranquilidad a ver si compañeros me la dais. Esta ha sido una toma de contacto y nada mas. También tengo derecho a un poco de privacidad”. Han sido sus últimas palabras antes de meterse en el coche de una buena amiga que ha ido a recogerla.

Con unas gafas de sol de espejo de esas que tanto se llevan actualmente, Terelu se mostraba tímidamente sonriente y puede que algo más baja de ánimo que en otras ocasiones. Lo cierto es que su día a día pasa por la Jiménez Díaz, si bien hace unas horas también tuvo que acudir a que la instalaran un drenaje por culpa de un hematoma interna en su áxila. A diferencia de hoy, ahí Terelu sí que dio algunas explicaciones sobre su estado de salud: “He venido a que me drenen la zona que está inflamada. Estoy ahora mismo dolorida. Es una cosa sencilla, pero estoy dolorida. Espero que esto mitigue el dolor”.

Todavía hay que esperar para conocer más detalles acerca de la doble mastectomía que Terelu tiene en mente, así como de las pruebas definitivas tras su operación hace un mes. Por el momento, privacidad.