Empresaria y filántropa, es una de las mujeres más poderosas de España Su estrecha amistad con el rey emérito se ha puesto de manifiesto en una comentada cena

El pasado 11 de julio fue uno de los días más complicados que se recuerdan en la trayectoria de don Juan Carlos como rey de España. OKDIARIO publicaba unas comprometedoras conversaciones, en forma de audios, entre el excomisario Villarejo y la conocida como ‘amiga entrañable’ del emérito, la exprincesa Corinna. No fueron pocos los supuestos delitos fiscales que la atractiva empresaria alemana le achacaba a su otrora amigo, don Juan Carlos, y el revuelo mediático y político fue tal que la imagen del rey emérito se convirtió en la instantánea más codiciada. Sin embargo, Casa Real dio al traste con las expectativas de la prensa nacional e internacional al comunicar, el 27 de julio, que don Juan Carlos no acudiría a la tradicional cita estival con Palma de Mallorca por problemas de salud. “Está fastidiado” dijo el rey Felipe durante el posado en la Almudaina. Sin embargo, la obstinada realidad parece empeñarse en demostrar que la dolencia en la muñeca de don Juan Carlos no era tan grave como para no poder abandonar palacio.

El emérito fue captado solo una semana después de que estallara el escándalo, el 18 de julio, cenando en uno de sus restaurantes preferidos de la Comunidad de Madrid, El Trasgu, un elegante establecimiento situado en Torrelodones con vistas privilegiadas a la capital. Tres parejas se habían dado cita para disfrutar de una velada de cuatro horas en la terraza del restaurante: el exministro Javier Solana y su mujer Concepción Giménez, el empresario Plácido Arango y su esposa, la escultora Cristina Iglesias, y una tercera pareja, esta vez de amigos, formada por el propio rey Juan Carlos y la empresaria y filántropa Alicia Koplowitz.

No han sido pocos los medios que, tras publicarse las imágenes de la comentada cena, han destacado la buena sintonía del emérito y Koplowitz, quienes, sentados el uno junto al otro en la mesa, no dejaron de reír, compartir confidencias e incluso, según publicó LOC, guardan el misterio del “nos necesitamos” que pronunció don Juan Carlos. Estas imágenes, por tanto, han puesto de manifiesto una estrecha amistad que, en tan complejos momentos para el emérito, ha acaparado toda la atención.

¿En quién se apoya el rey?

Alicia Koplowitz es una de las mujeres más asociadas al éxito empresarial en nuestro país y sus lazos de amistad con la familia del rey no son producto de los últimos escándalos que han azotado a la Corona española. Más bien al contrario, según parece, la empresaria se ha postulado como una de las fieles amistades ‘de toda la vida’ que permanecen al lado del emérito en sus horas más bajas. La última vez que se les pudo ver juntos en público, sin tener en cuenta la comentada cena, fue durante los servicios religiosos por el 25º aniversario de la muerte de don Juan, padre de don Juan Carlos, que tuvieron lugar el pasado 3 de abril en El Escorial. Aquella era una cita familiar ineludible, a la que ni la denostada infanta Cristina faltó, por lo que la presencia de Alicia Koplowitz denotaba su cercanía con la familia real o, al menos, con el rey Juan Carlos.

Comentada fue también la amistad que el emérito tuvo con los conocidos como ‘los Albertos’, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, siendo este último el hombre con el que Alicia Koplowitz compartió su vida durante más de 20 años, hasta que en 1990 las infidelidades del empresario acabaron por romper su matrimonio con Koplowitz. Desde entonces, varios han sido los nombres con los que se ha relacionado a la empresaria, algunos de ellos tan relevantes como el actual duque de Alba o el empresario portugués Miguel Pais de Amaral. Aunque, a día de hoy, no se le conoce relación formal alguna a la empresaria.

Rica entre las ricas

Nacida el 12 de septiembre de 1954 en Madrid, Alicia es hija de una acaudalada aristócrata cubana y un empresario polaco de origen judío que huyó a España escapando del exterminio nazi. Alicia Koplowitz perdió a su padre con tan solo 8 años, tras un accidente de equitación, y con 16 años murió su madre de cáncer. Desde muy joven tuvo que hacerse cargo, por tanto, de las empresas familiares, una gestión en la que colaboró estrechamente con su hermana Esther. Posteriormente, sus maridos, ‘los Albertos’, se pusieron al frente de dichos negocios, hasta que las separaciones matrimoniales devolvieron el poder a las hermanas Koplowitz.

FCC -la que fuera la mayor empresa de construcción de España- primero, y Omega Capital, actualmente, son dos de los grandes hitos económicos de la empresaria, filántropa y madre de tres hijos que, además, figura en la lista Forbes con una fortuna estimada en más de 1.500 millones de euros. Una mujer conocida y poderosa a la que, sin embargo, le encanta la discreción y el arte, dos de los pilares de su vida y su fortuna a día de hoy. Sin embargo, su amistad con el rey Juan Carlos ha resultado estar por encima de su aversión a las cámaras. Sin duda, toda una muestra de lealtad incondicional que pone de relieve que don Juan Carlos aún conserva algunas de sus conexiones más potentes.