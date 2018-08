El sensual baile de Pedroche para celebrar el comienzo de sus vacaciones

La presentadora y David Muñoz se van de vacaciones al ritmo de 'Operación Triunfo'

Adiós trabajo y bienvenida a las ansiadas vacaciones de verano. Cristina Pedroche y David Muñoz llegan a ese ansiado ‘break’ para desconectar y recargar pilas que todos necesitamos. Atrás quedan unos arduos meses de trabajo en los que no sabemos de dónde han sacado las fuerzas. La presentadora se ha desdoblado, en ‘Zapeando’ durante la semana y viajando a Londres los fines de semana para ayudar a su marido en ‘DiverXO’, el restaurante que llevan juntos en la capital del Reino Unido. Vivir a caballo entre España e Inglaterra es algo que desgasta a cualquiera.

El comienzo de las vacaciones era algo que bien merecía la pena celebrar por todo lo alto. ¿Y cómo lo han hecho Pedroche y Muñoz? Al ritmo de una de las canciones más pegadizas del verano, ‘Yo ya no quiero ná’, de Lola Indigo, lo nuevo de Mimi tras su paso por Operación Triunfo 2017. “Yo ya no quiero ná… Solo a David y nuestras vacaciones. Ahora sí que sí”, escribe la madrileña.

Aunque no han confirmado su destino, pronto tendremos nuevas noticias al respecto, seguramente publicadas por la propia Pedroche.

Desde que se comenzaran a salir, en 2014, su relación ha ido a más y con solo mirarse saben lo que está pensando la otra persona. Pero hay un tema que les cabrea y que parece perseguirles, la maternidad. La propia presentadora quiso dejar clara su postura en uno de los últimos actos a los que acudió: “Estoy totalmente en contra de la presión que sentimos algunas mujeres que nos acercamos a los 30, o más mayores. Se nos dice que se nos pasa el arroz, que luego no vamos a poder, que si no tenemos hijos no vamos ser mujeres completas ni vamos a ser felices… El caso es que la presión siempre acaba en la mujer. Una mujer de 30 o 40 años que esté soltera y que no tenga, no pueda o no quiera tener hijos es una ‘solterona’, mientras que en el caso del hombre es un ‘soltero de oro’. Vaya, hay diferencia ¿no?”.