El descomunal zasca que Gloria Camila se ha llevado de María Patiño

La presentadora de 'Socialité' no perdona las críticas de la hija de Ortega Cano

Hay quien perdona pero no olvida y Maria Patiño ha hecho bueno este dicho popular para contrarrestar a Gloria Camila. La presentadora ha tenido que esperar siete días para contestar a las fuertes críticas que la colombiana vertió sobre su programa, ‘Socialité’. Todo comenzó cuando el espacio de Telecinco utilizó para una pieza una storie de Instagram de la hija de Ortega Cano con fines irónicos y un punto bromista para hablar de las caras que Gloria ponía al contestar a sus seguidores.

Lejos de hacerle gracia, esto es algo que molestó (y mucho) a Gloria Camila, que no dudó en mostrar su opinión: “Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión de asco y de lo que soy capaz de transmitir con una cara de asco”. Pero lo más fuerte vendría después y tendría como víctima a María Patiño: “Lo han hecho aposta. No sé, ¿qué profesionales son esos?”. Entonces, alguno de sus seguidores le recriminaron que ella ha cobrado de ese canal. “No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre. No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta”, concluía tajante.

La respuesta de Patiño

Parecía que todo iba a quedar ahí, pero no. María Patiño respondió por alusiones y ha sido este domingo cuando se ha quedado a gusto respondiendo a Gloria Camila: “Llevo una semana esperando este momento. Si algún día quieres venir a trabajar aquí, durante ocho horas diarias por el sueldo que cobran mis compañeros, de miércoles a domingo, te invito a que vengas. Verás lo difícil que es hacer un programa de estas características. Pero eres muy joven y te queda mucho por aprender”. Un zasca que puede haber herido el orgullo de la hija de Rocío Jurado. ¿Habrá contraataque por su parte?