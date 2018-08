"Mi padre ha ingresado 16.000 euros por venir a la boda" Laura Matamoros sabía que Kiko iba a ir a la boda y se lo ocultó a su hermano

Diego Matamoros ha tomado la decisión de sentarse en el plató de ‘Sábado Deluxe’ en esta calurosa noche del primer fin de semana de agosto para aclarar todos los comentarios, rumores, dimes y diretes generados ante, durante y tras su boda con Estela Grande y que tenian a Kiko Matamoros en el centro de la diana tras cuatro años de enfrentamientos en platós de televisión que se han convertido en rings de pelea.

La decisión de acudir al día grande de su hijo no ha suavizado ni mucho menos el conflicto que ambos mantienen abierto desde hace tiempo porque según el hijo de Marian Flores, “Kiko fue a la boda por dinero”. El propio Diego avisaba de su enfado de manera muy contundente unas horas antes de sentarse junto a María Patiño: “Que haga lo que quiera, pero que de sus hijos no haga un mercado para vivir él y que viva de su propia vida. No quiero ni llamarle ni saber de él el resto de mi vida ya”.

Kiko Matamoros sostiene que él no cobró dinero y si su hijo piensa lo contrario, que lo demuestre. Pero a Diego se le ha acabado la paciencia y ha querido despacharse a gusto en el ‘Deluxe’: “Mi padre me ha vendido”. Si la reconciliación entre ambos tenía atisbos de hacerse efectiva, ahora está más lejos que nunca. La ruptura y enfado entre ambos es total.

Diego: “Mi padre ha cobrado 16.000 euros por venir a mi boda”

Sin pelos en la lengua y apuntando directamente contra su progenitor por haberle vuelto a traicionar: “Ha cobrado un dinero por venir a mi boda, cerca de unos 16.000 euros. Ha negociado a mis espaldas esa cantidad por hacerse una foto con mi madre. Mi padre es un tipo que maneja muy bien los tiempos en revista, televisión y es así. Me siento defraudado. No tiene perdón”, afirma muy dolido el joven.

“El motivo de la presencia de mi padre era una foto con mi madre”

No obstante, admite que no puede probar la fuente aunque confía plenamente en ella porque es muy cercana. Me entero hace cinco días. Ayer me escribió mi padre mensajes muy duros en los que me llamaba talibán y me decía que estaba envenenado”. Este es el punto final en nuestro relación y se lo dije ayer”.

¿Cómo fue el día de la boda? Matamoros Jr lo explica:“Me entero de que viene el mismo día de la boda. El abrazo al llegar fue muy frío, estuvo media hora en el cóctel y en la ceremonia. No estuvo nada conmigo, solo para las fotos (…) Yo no cobré más porque viniera él ni mi tía, yo tenía un precio cerrado por la exclusiva y he perdido dinero por las filtraciones, pero me da igual”.

Diego Matamoros conoce que la situación económica de su padre está lejos de ser boyante y que el dinero le venía bien, pero le duele que haga una negociación a sus espaldas para ganarlo.

“Mi hermana Laura sabía que mi padre iba a ir a la boda y no me lo dijo”

También está un poco dolido con su hermana, Laura Matamoros, porque ya sabía de antemano que iba a su boda con Estela Grande y no se lo dijo. Según apunta Diego, “ahora está en un momento que se siente cercana a la familia de mi padre y ahora se lleva de lujo con él y están muy unidos, no quiere nada malo, pero creo que tenía que darle un punto en la boca para que deje de mercadear con su familia”, estalla un Diego Matamoros que también reconoce haber mercadeo con la presencia de su madre en el evento nupcial.

También ha sacado a la luz los mensajes de WhatsApp entre ellos. El primero del 14 de julio. Un día después de casarse agradeció a su padre que hubiese acudido, sin todavía ser consciente de que había cobrado. La respuesta de Kiko fue: “Espero que algún día recapacites y pienses si merecen la pena ciertas actitudes. Un beso a Estela”. Este pasado viernes, mensajeó de nuevo a su hijo: “¿Pero tú como eres capaz de decir semejante ristra de insensateces?”, a lo que Diego Matamoros le replica: “Tú te crees que me puedes tomar el pelo así, no quiero saber nada más de ti en mi vida”. La última palabra fue del joven:”Eres muy talibán y estás envenenado”.

La guerra paterno-filial está más recrudecida que nunca y no solo con su padre sino con su hermana, Anita Matamoros: “No me interesa tener relación con ella. Es una persona que no sé nada de ella y nunca me ha felicitado por mi cumpleaños. Esa niña no tiene ni un duro y está estrenando un BMW”. Demandas, salidas de tono, peleas en directo… la batalla no tiene visos de ser sofocada y Diego Matamoros lo tiene muy claro: “En esta familia hay mucha mierda”.