El zasca de Risto Mejide a los que dudaban de su relación con Laura Escanes

Risto Mejide ha querido mandar un buen recado a quienes criticaron su relación con Laura Escanes. La diferencia de edad entre ambos, más de 21 años, ha sido motivo de burla y feroz crítica por parte de sus ‘haters’. El televisivo Mejide ha aprovechado un particular aniversario, sus tres años y dos meses juntos, para ajustar cuentas: “¿Dónde están ahora los que no nos daban ni un telediario? 38 meses y más de 2.000 telediarios después, tú sigues fascinándome”.

Su relación ha fascinado a unos y enfadado a otros. De hecho, una de las ex parejas de Risto Mejide, Ruth Jiménez, madre del único hijo del presentador, llegó a decir “será la crisis de los 40. Ya es la segunda con 19 años, así que no debe de ser casualidad” a raíz de la boda de su ex con Laura Escanes.

Pese a todo, el amor ha triunfado. En sus redes sociales, la pareja está más acaramelada que nunca. Escanes, incluso, tiene numerosos detalles con el hijo de Risto Mejide cuando pasan tiempo juntos. La influencer no dudó en acordarse también del peculiar aniversario con un stories. “3 años y dos meses a tu lado”, junto a una romántica foto. Sus redes sociales son una oda a su amor, en la que son evidentes los gestos y complicidades que unen a la mediática pareja.

Mejide-Escanes, momento dulce

Una relación viento en popa mientras sus carreras profesionales también están en alza. Escanes compagina su faceta artística con Youtube y la literatura, donde triunfó con ‘Piel de Letra’. Por su parte, Risto Mejide continúa siendo una de las caras más reconocibles de la televisión en diferentes programas y secciones. Ya sea como jurado de talents shows como en su faceta de entrevistador. Eso sí, todo juntos, muy juntos.