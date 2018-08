Las preciosas y refrescantes imágenes de Elena Furiase en Cádiz

La actriz conocerá el sexo de su bebé en la próxima ecografía Disfruta de sus vacaciones en la costa gaditana junto a su novio y su tía Rosario

Cádiz es uno de esos lugares mágicos que los famosos eligen para desconectar en verano, con permiso de la siempre encantadora Ibiza. Sus playas tienen guardado un rincón de oro en el corazón de Elena Furiase ya que lleva refrescándose en ellas desde que era bien pequeña. Lógico que las haya elegido como destino durante una etapa estival muy diferente e ilusionante para ella.

La actriz se encuentra esperando su primer hijo y a sus seis meses de gestación disfruta de su último verano antes de ser mamá primeriza. Por supuesto, la joven no ha estado sola sino acompañada de la mejor manera posible: con su tía, Rosario Flores, y su pareja, Gonzalo Sierra. La familia ha elegido la playa de La Mangueta, muy próxima a la casa que tienen en la costa gaditana y donde -precisamente- la hermana de su madre se casó con Pedro Lazaga.

Su pareja no escatimó en atenciones a una Elena Furiase que cada vez necesita más ayuda para moverse. Su barriguita crece diariamente y ya cuenta con un volumen considerable. No obstante, la intérprete presumió de figura premamá con un bikini de parte superior estampada y braguita de color naranja apagado. Si quieres ver las refrescantes y familiares fotos de Elena, Gonzalo y Rosario, no te pierdas nuestra galería superior.

La dulce espera no está teniendo demasiados antojos, solo alguna que otra bolsa de patatas fritas. Lo que todavía desconocen es el sexo del bebé, algo que desvelarán en la próxima ecografía que se hará en septiembre. El nombre del pequeño lo decidirán una vez que nazca: “Todavía no hemos decidió como se llamará. Lo que sí es seguro es que no habrá repeticiones. Aún así hasta que no veamos la carita no lo sabremos, por eso no vamos a decir nada”, confesaba Furiase en una entrevista reciente.