La mujer de Pedro Sánchez salió triste tras despedirse de su compañeros La 'primera dama' se dedicará a labores solidarias

Ser la esposa del presidente del Gobierno te cambia la vida. Es innegable. Y, si no que se lo pregunten a Begoña Gómez, que ha pasado de no querer trasladar su residencia a la Moncloa, a dejar su trabajo durante un año para poder estar al lado de su marido, Pedro Sánchez, y dedicar su tiempo a labores solidarias. Antes de cerrar esta etapa, la bilbaína ha regresado a su centro de trabajo para despedirse de sus compañeros y LOOK tiene todos los detalles.

Ocurrió la tarde del pasado 26 de julio y no se trató de un encuentro precisamente breve. Todo lo contrario. Begoña llegó subida a unos stilettos con un outfit muy de oficina y casi sin maquillar, tal como puede apreciarse en las imágenes. Permaneció casi tres horas en el interior del edificio, se mostró muy cariñosa con sus compañeros y se despidió de ellos uno por uno. Según fuentes presenciales consultadas por este digital, salió triste, como evidencian las fotografías. Se trata de una decisión propia y que le apetece, pero que también le da pena, aunque es consciente de que volverá. Es, por tanto, un hasta pronto más que un adiós y es que 12 meses pasan muy rápido y, si los planes salen según lo previsto, el verano que viene estará ocupando de nuevo su puesto.

Begoña, entre otros títulos, es experta en captación de fondos para organizaciones no lucrativas y son estos conocimientos de los que quiere hacer uso ahora, apoyando proyectos solidarios y dando visibilidad a aquellas causas que considere que la necesitan. Así, utilizará su imagen para poner el foco sobre ellas y de esa manera sentirse realizada en su papel de ‘primera dama’ más allá de las pareces del Palacio de la Moncloa.

El gran cambio de Begoña Gómez

En 2015, Begoña Gómez fue la única mujer de los líderes políticos en subir al escenario junto a su marido, Pedro Sánchez, cuando proclamó su candidatura a la presidencia del Gobierno. Lo hizo al más puro estilo americano, con una cuidada puesta en escena, vestida de rojo corporativo y a juego con la corbata de su marido. Él públicamente le agradeció “su comprensión, su paciencia, su sonrisa y su aliento”. Ahora le agradecerá su apoyo, porque Begoña Gómez, literalmente, ha dejado su carrera aparcada para acompañarle en su andadura.

Desde aquel 2015 hasta la actualidad las cosas han cambiado mucho. La carrera política de Pedro Sánchez ha pasado por muchos altos y bajos en estos tres años. En octubre de 2016 dimitió como secretario general del PSOE y abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados. Año y medio más tarde ha ganado de nuevo las elecciones primarias de su partido y se ha alzado con la presidencia del Gobierno. No es baladí. Es un largo caminar en el que sin duda los apoyos han sido fundamentales. Y ahí es donde entra en juego su mujer, y madre de sus dos hijas, Begoña Gómez.

Una mujer que, pese a aquel primer impulso de querer que su vida se mantuviera intacta, ha acabado sucumbiendo a la realidad: es la ‘primera dama’ y va a ejercer como tal. Ha pedido una excedencia en Grupo Inmark donde hasta ahora trabajaba como directora de consultoría en externalización comercial. Va a dedicarse a su familia, al apoyo a su marido y a aquellas personas que considere que lo necesitan más.