Cristina Pedroche estalla con las redes tras sus últimas publicaciones

Insultos al bebé de su amiga han hartado a la presentadora

Cristina Pedroche está harta de los últimos comentarios que ha recibido en las redes sociales. Una cosa es recibir el odio sobre sí misma, muy diferente es recibirlo sobre el bebé de su amiga. Y es que Cristina Pedroche ha subido en los últimos días fotos junto a un bebé, lo que ha llevado a la presentadora a ver el lado más oscuro de las redes sociales. Los comentarios hirientes sobre el niño por su aspecto físico han sido la gota que colma el vaso: “Es un bebé precioso y, lo más importante, sano. Qué pena que su madre y la gente que le queremos tengamos que leer las estupideces de estos días. Es un niño feliz y no tiene ningún problema. Ojalá cuando sea mayor las redes sociales hayan dejado de ser el sitio oscuro e insensible que es a día de hoy”, publicó la propia Pedroche.

[Cristina Pedroche, cansada de los ataques en las redes]

El bebe es hijo de María Acosta, representante de Cristina Pedroche y de otros famosos como Jordi González, que también ha mostrado su cariño con el niño públicamente, a través de la agencia Look After You. La relación entre ambas no es sólo profesional, ya que es habitual verlas posar juntas y disfrutar de buenos momentos a través de las redes sociales. Ambas son muy activas en el mundo digital. En su Instagram, la amiga de Cristina Pedroche presume orgullosa de su retoño, que está en un momento súper dulce. Como debe ser.

Cristina Pedroche está en una guerra constante con sus ‘haters’. Los mismos que la atacaron cuando tuvo que negar un supuesto embarazo, que las redes sociales dieron por hecho, son los que comentan cada foto que sube y por las que recibe insultos de todo tipo. Ya sea por sus looks, su peso o cualquier detalle. Lo último, insultar a una bebé, ha pasado el límite de Cristina Pedroche.