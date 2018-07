David Bustamante y Yana Olina: se acabó la tele y se separaron sus destinos

Grandisima idea de David sobre el BIEN y el MAL… La apoyé sin dudarlo para nuestro baile final. ⠀⠀⠀ En la vida, todo es relativo… ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A veces, una buena acción aparentemente con buena intención conduce a unas consecuencias negativas. Al igual que en una acción negativa, algunas personas encuentran varias ventajas. ⠀⠀⠀⠀ El bien y el mal son como el yin y yang siempre inseparables, uno no excluye al otro. Por ejemplo, si para una persona una noticia puede significar alegría y conllevar el bien, para la otra, esta noticia puede causar dolor y emociones negativas. Tradicionalmente, en los cuentos de hadas y películas, el bien siempre gana аl mal, pero la justicia no siempre triunfa en la vida. Con la intención de hacer la maldad a alguien, siempre debemos recordar que el "boomerang", el mal irradiado por ti, regresará. Por tanto, sólo deseo emociones positivas a todo el mundo y que seamos más amables uno con el otro. No lastimes a nadie, sobre todo a tus seres queridos, ellos estarán contigo con cada suspiro tuyo. Ellos son especialmente vulnerables, porque no esperan nada de ti. ⠀⠀⠀ Después de muchas semanas de esfuerzo, nervios, alegrías, handicaps por fin nos ha llegado la recompensa. Somos los GANADORES de @bailandoconlasestrellas. Sobre todo me alegro por lo que ha logrado David y como ha ido evolucionando en un ámbito totalmente ajeno al suyo. Así que te lo mereces sin ninguna duda. Para mi no es un simple primer premio, sin desmerecer claro, hay mucho significado detrás… y son las cosas que me llevo y realmente me llenan y me importan de verdad. Por otro lado, me emocione muchísimo cuando te vi llegar con los zapatos con los que ibas a bailar la final, no hay nada más precioso. Te agradezco muchísimo el gesto, eres siempre tan detallista. Eres único! ⠀⠀⠀ Gracias @davibusta por brindarme la oportunidad de vivir esta experiencia junto a ti. Ha sido realmente maravillosa. Gracias ante todo por tu compañía, tu apoyo, tu presencia y tu comprensión. Ha sido una experiencia magnífica e inolvidable! Sin ti no sería lo mismo. También gracias a todo el equipo de @gestmusic por como os habéis preocupado por mi y el trato. G R A C I A S de T O D O el ❤

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌺 Yαηα ⋆ Oℓιиα 🌺 (@yanaaolina) on Jul 26, 2018 at 3:28am PDT