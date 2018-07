Meghan Markle se va de boda: Su mejor amiga se compromete con Nick Jonas

Apenas dos meses después de su enlace con el príncipe Harry, Meghan Markle ya tiene una nueva cita con el altar. Una de sus mejores amigas, Priyanka Chopra, acaba de comprometerse con el cantante Nick Jonas. Así lo ha confirmado una fuente cercana a la pareja a la revista People. Solo han hecho falta tres meses para que se den cuenta de que están hechos el uno para el otro. Tal como asegura la publicación, la romántica petición de mano tuvo lugar hace unos días, coincidiendo con el 36 cumpleaños de la actriz de origen indio, cuando ambos se encontraban disfrutando de unos días de descanso en Londres.

Aunque su relación ha ido muy rápido, fuentes cercanas a ellos mantienen que ambos están muy felices, pero prefieren no hacer alarde público de ello. Es por este motivo por el cual ninguno de ellos ha recurrido a las redes sociales para confirmar la noticia ni tampoco sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, en tiempos de la era digital es imposible evitar que se filtren determinadas informaciones y el director de cine Ali Abbas Zafar, con quien Priyanka iba a colaborar próximamte, ha confirmado la feliz noticia a través de su cuenta de Twitter.

Una sortija ‘de película’

Pese a que todavía no se ha podido ver a Priyanka luciendo anillo de compromiso, se sabe que a principios de mes, Jonas solicitó el cierre de la boutique de Tiffany & Co de Nueva York para poder elegir con calma un anillo digno de su futura esposa. Si a Meghan Markle se la compara con Audrey Hepburn por sus looks, ahora que su mejor amiga va a lucir anillo de compromiso de la icónica firma que recuerda irremediablemente a la actriz, ambas mujeres tendrán un punto más en común. La pregunta ahora es… ¿cuándo será la boda y si la flamante Duquesa asistirá?