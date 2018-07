Tana Rivera se lleva el peor susto de su vida

Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, ha sufrido una experiencia traumática. La joven se encontraba en Ghana realizando un voluntariado con la organización Yes We Help, en la locidad de Winneba, cuando tres hombres armados entraron en la residencia donde Tana se hospedaba, informó ‘La vanguardia’. Junto a otros voluntarios, Tana Rivera recibió amenazadas por parte de los hombres, viviendo un momento tremendamente complicado.

Algunos de los voluntarios optaron por meterse en sus habitaciones y encerrarse. Mientras que los hombres armados pedían su presencia. Según confirma el medio, uno de los jóvenes llegó a ser empujado por los asaltantes. Finalmente, mediante la embajada española, fueron escoltados hasta el aeropuerto y ya se encuentran desde ayer en España. Tana Rivera ha regresado al país tras la desagradable experiencia. Pese a todo, la embajada española advirtió a los voluntarios de que si se quedaban era “bajo su responsabilidad”.

Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, confirmó a ‘MujerHoy’ que “Tana está bien gracias a Dios, pero ha sido un fraude. Es una pena que ocurran este tipo de cosas con fines solidarios”. Quejándose de la situación que tanto Tana como el resto de voluntarios han tenido que sufrir por parte de una organización con ánimo solidario.

Investigando los motivos

Las primeras informaciones situarían el conflicto en los problemas de organización que la asociación y los voluntarios estaban teniendo. Discrepancias respecto al programa que se estaba realizando en Ghana sería el principal conflicto. La Policía apunta a que los hombres armados serían funcionarios de la prisión local contactados por la organización para amedrentar a los voluntarios. Estos señalan directamente a Yago Zarroca, fundador de Yes We Help.

La organización ha sido acusada por parte de sus ex voluntarios como una estafa, ya que no se cumplían los programas que se acordaban antes de embarcarse en la experiencia solidaria.