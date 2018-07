Se filtra la llamada de auxilio tras la sobredosis de Demi Lovato

Mientras la cantante Demi Lovato (25) continúa con su recuperación en el hospital de Los Ángeles, su noche de desenfreno sigue dando mucho de qué hablar. La joven fue trasladada este miércoles desde su domicilio en Hollywood Hills después de una llamada de emergencia al 911 por lo que parecía una “sobredosis de heroína” y días después se han filtrado muchos de los detalles de aquel día en el que ingresó Lovato en el hospital.

[El silencio del gran amor de Demi Lovato tras su hospitalización por sobredosis]

Todo comenzó, según el portal TMZ, en la celebración de cumpleaños de una de sus bailarinas en un restaurante Saddle Ranch. Aunque se asegura que Demi se mantuvo sobria durante esta parte de la fiesta, la situación cambió cuando se dirigieron a casa de la artista ella y sus amigos. Horas después, la policía acudió a su domicilio al recibir una llamada de emergencia por parte de sus amigos, quienes se percataron del estado en el que Demi Lovato se encontraba. Sin embargo, desaparecieron minutos después y cuando llegó la policía no había nadie junto a ella.

En el audio que ahora ha visto la luz se escucha cómo alguien desde el otro lado del teléfono pide a los médicos que apaguen las sirenas de la ambulancia con el único objetivo de pasar desapercibidos e intentando que los vecinos no se enteren de lo ocurrido. No obstante, el operador le advierte de que eso no está en su mano y que los médicos solo se centraran en llegar lo más pronto posible a su hogar.

[Demi Lovato hospitalizada por una supuesta sobredosis de heroína]

Su entorno, de momento, parece mucho más hermético. “Demi está despierta y acompañada de su familia, que quiere expresar su gratitud a todos los que han enviado su cariño, su apoyo y sus oraciones. Algunas de las noticias que se han publicado son incorrectas y pedimos por favor que se respete su privacidad y que no se especule con su salud. Su recuperación es lo más importante ahora mismo”, ha revelado su representante en las últimas horas.