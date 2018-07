Cristiano, de vacaciones tras conocerse el pacto con Hacienda

19 millones de euros y dos años de prisión, esa es la pena que Cristiano Ronaldo ha pactado con Hacienda, según informó la agencia Efe. El conflicto surgió por sus supuestos delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014 y que han supuesto un fraude tributario 14.768.897. La pena de dos años, al no ser superior a ese tiempo, no implicará su ingreso en prisión. Aunque no haya sido confirmada por la Fiscalía, el pacto verbal será ratificado por la Agencia Tributaria.

[Descubre cómo llaman a Georgina en Italia]

Un conflicto que parece llegar a su fin pero que no está impactando demasiado en la vida de Cristiano Ronaldo. Pese a que muchas de las informaciones situaban sus problemas con Hacienda como uno de los grandes motivos para abandonar el Real Madrid dirección Turín, Cristiano no parece demasiado preocupado por la resolución del pacto. “Vacaciones con amor”, tituló su última fotografía de Instagram, abrazado a su novia, Georgina Rodríguez.

Holidays with Love!😍 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 26, 2018 at 12:23pm PDT

Cristiano Ronaldo goza actualmente de un permiso especial de su nuevo club, la Juventus de Turín, que ya está de pretemporada. Su estratosférico fichaje, que amenaza con dilapidar todo rastro del portugués en España, supone un gran cambio para la familia Ronaldo. Georgina está encantada con la marcha al país de la moda por excelencia. Pero peor lo están llevando su hijo, muy acostumbrado a Madrid, y su madre, Dolores Aveiro, que no podrá desplazarse entre Lisboa y Turín con la misma facilidad que en la capital española.