Aitana descuelga el ‘Teléfono’ y reflexiona sobre la fama

Estamos de estreno, Aitaña Ocaña ha publicado su primer single propio en solitario: ‘Teléfono’. Una canción con tintes de superación y reafirmación personal, muy en el camino seguido por sus compañeras de Operación Triunfo, Ana Guerra o Mimi. Hay un mensaje claro, mejor sola que mal acompañada. Si Ana Guerra optó por un estilo latino para su canción, Aitana se ha ido más al pop puro y duro. La canción en menos de 13 horas lleva casi un millón de visitas. Éxito asegurado para la ex de Operación Triunfo 2017.

“Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte. Para así olvidarte”, canta la catalana en el estribillo del tema. Un mensaje muy claro de Aitana: “Yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie”.

La cantante se enfrenta ahora en la tesitura de comenzar su carrera profesional, alejada de la protección de la Academia de Operación Triunfo. Esto contestó al periódico el Mundo sobre cómo lidia con la fama: “Hasta dónde llegan los titulares sobre mi vida privada, pues dices ‘a partir de ahora tengo que empezar a guardarme algo para mí'”. Una fama con la que convivirá durante su carrera. Su relación con Cepeda, que surgió en la Academia pero que se consolidó fuera de esta ya que ambos tenían pareja cuando comenzó el concurso, ha supuesto uno de los temas favoritos para sus fans.

Aitana también se muestra optimista respecto a su carrera profesional. Pero asegura que “lo importante para mí no es que mi música triunfe, sino la felicidad“. Sin olvidarse de la ambición necesaria “supongo que tengo que madurar, porque dicen que este mundo es muy competitivo, así que tienes que tener ese gusanillo de ‘me gustaría que mi canción estuviera en el número uno'”. De momento, el inicio no ha podido ser mejor.