La nieta de Serrat, intimidada en un tren: “Nunca me había sentido tan desnuda”

La nieta del cantautor Joan Manuel Serrat vivió a bordo de un tren este miércoles una auténtica pesadilla. Luna Serrat (21) abandonó Huelva a las 6 menos 10 de la tarde tras unos días de asueto, pero jamás imaginó que llegaría a Madrid en el estado de nervios en el que lo hizo. Así lo ha relatado ella misma en una carta que ha compartido a través de sus redes sociales:”Os voy a contar desde mi angustia, una de la situaciones más desagradables que he vivido nunca”. ¿El motivo? Su compañero de viaje. Un señor americano “con cara de pocos amigos” la “chequeó de arriba a abajo” nada más montarse en el medio de transporte y comenzó a beber de una cantimplora que “atufaba a alcohol cada la abría”. Ahí comenzó todo.

Sin embargo, el peor momento llegó cuando este pasajero le hizo una proposición muy incomoda. “El señor se pone a ver ’50 sombras de Grey‘ y me pide que la vea con él, su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo, me giro y él insiste. En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento incómoda y a él le gusta”. Fue precisamente ese instante el que valió a la joven para levantarse de su asiento: “Me puse contra la ventana, tapada por mi bolso y chaqueta, lo más alejada que podía de él, sin escuchar música y sin leer por miedo a quedarme dormida”. Una actuación que no frenó al americano, quien seguía mirándola, sin quitar ojo. “Seguía mirándome y gritando en cada escena en la que aparecía la chica en la cama. Me ponía caras y me invitaba a ver la película con él”, aunque ella le insistió insistió: “Te he dicho que no”.

Luna Serrat revela que se vio superada por la situación, pero que tenía claro que quería ponerle fin. “Cuando un revisor del AVE pasó por el vagón, la nieta de Serrat decidió levantarse para contarle el suceso sin demasiados detalles, pues le “daba mucha vergüenza”. No obstante el trabajador “notó al segundo lo que estaba pasando. Mis lágrimas y mi voz entrecortada lo decía todo”. “Tenía el rímel corrido. Nada más salir, le vi. Me sonrió. Creo que se burlaba de mí”, ha añadido Luna.

Se sintió tan mal que la propia Luna lo ha catalogado como la peor hora que recuerda. Nunca se sintió tan mal. “Ni siquiera me rozó y nunca me había sentido tan desnuda (…) No me pasó nada. Ni me tocó. Sé que el tema es delicado y soy consciente de que no siempre es tan fácil pedir ayuda. Puede resultar exagerado, pero nadie merece una hora de pánico”. Luna tan solo pretende ayudar con su historia a cualquier persona que pueda sufrir un momento parecido. “Siento la necesidad de contarlo. No me perdonaría que le pasase a mi hermana pequeña y que, por vergüenza, no me lo dijese o que no sea capaz de reaccionar. Por primera vez, me he sentido víctima y tengo el deber de contaros mi historia”, ha escrito.